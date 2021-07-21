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Kia показала салон «базового» Sportage нового поколения

Motor.ruиещё 3
3 часа назад
Компания Kia опубликовала новую порцию фотографий кроссовера Sportage пятого поколения. На них корейцы показали «топовую» комплектацию модели снаружи и внутри, а также впервые продемонстрировали интерьер начального исполнения. В такой версии «инновационный» салон, как называют его в Kia, укомплектован крошечным монохромным экраном мультимедийной системы вместо 12-дюймового сенсорного дисплея.
Kia показала салон «базового» Sportage нового поколения
Фото: © Kia© Kia
В отличие от топового экрана, мультимедиа в базовом исполнении управляется физическими кнопками и двумя шайбами-«крутилками», однако трапециевидный кластер, объединяющий ее с «приборкой», сохранен и здесь. Ниже, под дефлекторами, расположен еще один ряд с восемью кнопками управления кондиционером (вместо климат-контроля в «топе») и обогревом.
Kia
На других фотографиях Sportage показан в самой дорогой версии с двухцветной окраской кузова и 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне с более качественной отделкой видны два экрана размерностью 12 дюймов – один отвечает за цифровую приборную панель, другой – за мультимедийную систему. Кроме этого, имеется отсек для беспроводной зарядки и премиум-акустика Harman Kardon.
Kia полностью рассекретила «пятый» Sportage 6 июля. Кардинально изменившийся кроссовер со сложным оформлением передка разделил платформу N3 с новым Hyundai Tucson и получил две версии: стандартную и удлиненную.
Kia
Kia
В качестве базового мотора предлагается 1,6-литровая «четверка» TGDI мощностью 180 лошадиных сил и 264 Нм крутящего момента, работающая в паре с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом». Альтернативой служит 185-сильный (416 Нм) дизельный мотор 2.0 с усовершенствованным турбонагнетателем, который сочетается с автоматом с восемью передачами.
8 июля Kia отчиталась об ажиотажном спросе на новый Sportage: за первые сутки марка собрала 16 078 предзаказов. Это рекорд для сегмента компактных кроссоверов, но «четвертый» Kia Sorento все же был популярнее: в течение суток после его премьеры компания получила 18 941 заявку.
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