Nissan назвал точную дату официального дебюта кроссовера Venucia Star

Компании Nissan и Dongfeng 24 июля намерены презентовать новый кроссовер под названием Venucia Star. Уже известны некоторые особенности этого автомобиля.

Фото: Car.ru Car.ru

Venucia Star получит массивную радиаторную решетку с узкими светодиодами по краям. Внутри корпуса спрятаны бусины фонарей округлой формы.

Кузовная линия резко поднимается до крышки багажного отделения по лицевого бампера, что делает кроссовер Dongfeng и Nissan более спортивным. Улучшилось и освещение благодаря применению сплошной линии задних фонарей.

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Интерьер Venucia Star оказался достаточно простым. Актуальная модификация укомплектована ЖК-дисплеем на 15,6 дюйма в центральной консоли и 12,3-дюймовой «приборкой».

Кроме того, инженеры использовали стеганую текстуру в креслах и дверных накладках, которая хорошо подчеркивает комфорт и общую стилистику. Работает кроссовер Venucia Star с помощью 145-сильного турбодвигателя емкостью полтора литра.