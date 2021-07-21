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Nissan назвал точную дату официального дебюта кроссовера Venucia Star

Car.ru
1 час назад
Компании Nissan и Dongfeng 24 июля намерены презентовать новый кроссовер под названием Venucia Star. Уже известны некоторые особенности этого автомобиля.
Nissan назвал точную дату официального дебюта кроссовера Venucia Star
Фото: Car.ruCar.ru
Venucia Star получит массивную радиаторную решетку с узкими светодиодами по краям. Внутри корпуса спрятаны бусины фонарей округлой формы.
Кузовная линия резко поднимается до крышки багажного отделения по лицевого бампера, что делает кроссовер Dongfeng и Nissan более спортивным. Улучшилось и освещение благодаря применению сплошной линии задних фонарей.
Car.ru
Интерьер Venucia Star оказался достаточно простым. Актуальная модификация укомплектована ЖК-дисплеем на 15,6 дюйма в центральной консоли и 12,3-дюймовой «приборкой».
Кроме того, инженеры использовали стеганую текстуру в креслах и дверных накладках, которая хорошо подчеркивает комфорт и общую стилистику. Работает кроссовер Venucia Star с помощью 145-сильного турбодвигателя емкостью полтора литра.
Еще есть такой же прибор под капотом паркетника от Dongfeng и Nissan, но взаимодействующий с электромотором на 48 вольт, выдавая суммарную отдачу в 190 л.с.
Бортжурнал,Nissan,
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