Поле раритетов - заброшенные автомобили времен СССР

Помимо транспортных средств
, на территории было найдено много деталей от различных автомобилей. К примеру, блогеры засняли залежи старых бамперов. Если осмотреть всю территорию, можно будет найти что-то более интересное. Многие автомобили из-за долгого пребывания на поле буквально вросли в землю и покрылись цветущими растениями. Один из блогеров отметил Волгу бежевого цвета, которая фактически превратилась в цветник. Пока нет никакой информации, что будет происходить с этими транспортными средствами дальше. Вероятно, большинство из них просто отправят на металлолом. Более редкие и дорогие экземпляры могут быть отправлены на продажу за приличную сумму. Так как сейчас коллекционирование автомобилей развито, высока вероятность, что некоторые образцы в дальнейшем примут роль экспонатов.Итог. В Москве блогеры обнаружили поле заброшенных автомобилей в количестве 200 единиц. Среди раритетов представлены советские автомобили и редкие иномарки.