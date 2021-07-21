Поле раритетов - заброшенные автомобили времен СССР

Раритетные транспортные средства всегда представляют интерес для коллекционеров, особенно если речь заходит об автомобилях. Некоторые владельцы коллекций гонятся за редкими иномарками в современном исполнении, которые выпускаются лимитированным тиражом. Однако, есть и ценители более старых транспортных средств, которые выпускались в прошлом веке на территории Советского Союза. Не все редкие автомобили прошлого века сумели дожить до настоящего времени. Но какое удивление испытывают ценители отечественного автопрома в тот момент, когда на территории России обнаруживают склады раритетных автомобилей.

Фото: Car.ru Car.ru

В очередной раз в России раскрыли склад транспортных средств прошлого века. Многие из представленных моделей относятся к числу редких и раритетных. Главная особенность заключается в том, что все автомобили находятся в Москве и стоят прямо в поле. Общее их количество достигает 200 единиц.

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Автомобильные блогеры на своих каналах очень часто показывают интересные находки вроде заброшенных редких автомобилей в старых гаражах. Однако, ребята с YouTube канала в этот раз сорвали настоящий куш. Они наткнулись на целое поле таких машин. В одном из жилых кварталов Москвы было найдено 200 автомобилей. Среди них есть много представителей ретро-классики.

Чтобы ознакомиться с полным автопарком , можно посмотреть ролик. В числе автомобилей представлены модели различных брендов и эпох. Под открытым небом ржавчиной покрываются такие автомобили, как ГАЗ М-20 Победа, Москвич-407 и ГАЗ-21 Волга. При этом каждая из этих моделей представлена на поле не в одном экземпляре. Блогеры насчитали сразу 30 единиц модели Победа.

На поле можно встретить и иностранные автомобили. В их рядах числится Volkswagen Beetle , минивэн от компании Toyota Opel . Интересно и то, что некоторые автомобили на этой стоянке находятся в продаже. К примеру, 123-м Mercedes можно приобрести с этого поля по цене 150 000 руб.

В своем ролике ребята уделили особое внимание модели Citroen 7CV Traction Avant. Этот автомобиль бережно покрыт тканью. У необычного автомобильного парка есть владелец. Он сообщил, что модель компании Citroen оценивается дороже всех стоящих на этом поле автомобилей.