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Поле раритетов - заброшенные автомобили времен СССР

Car.ru
1 час назад
Раритетные транспортные средства всегда представляют интерес для коллекционеров, особенно если речь заходит об автомобилях. Некоторые владельцы коллекций гонятся за редкими иномарками в современном исполнении, которые выпускаются лимитированным тиражом. Однако, есть и ценители более старых транспортных средств, которые выпускались в прошлом веке на территории Советского Союза. Не все редкие автомобили прошлого века сумели дожить до настоящего времени. Но какое удивление испытывают ценители отечественного автопрома в тот момент, когда на территории России обнаруживают склады раритетных автомобилей.
Поле раритетов: Заброшенные автомобили времен СССР
Фото: Car.ruCar.ru
В очередной раз в России раскрыли склад транспортных средств прошлого века. Многие из представленных моделей относятся к числу редких и раритетных. Главная особенность заключается в том, что все автомобили находятся в Москве и стоят прямо в поле. Общее их количество достигает 200 единиц.
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Автомобильные блогеры на своих каналах очень часто показывают интересные находки вроде заброшенных редких автомобилей в старых гаражах. Однако, ребята с YouTube канала в этот раз сорвали настоящий куш. Они наткнулись на целое поле таких машин. В одном из жилых кварталов Москвы было найдено 200 автомобилей. Среди них есть много представителей ретро-классики.
Чтобы ознакомиться с полным автопарком, можно посмотреть ролик. В числе автомобилей представлены модели различных брендов и эпох. Под открытым небом ржавчиной покрываются такие автомобили, как ГАЗ М-20 Победа, Москвич-407 и ГАЗ-21 Волга. При этом каждая из этих моделей представлена на поле не в одном экземпляре. Блогеры насчитали сразу 30 единиц модели Победа.
На поле можно встретить и иностранные автомобили. В их рядах числится Volkswagen Beetle, минивэн от компании Toyota и Opel. Интересно и то, что некоторые автомобили на этой стоянке находятся в продаже. К примеру, 123-м Mercedes можно приобрести с этого поля по цене 150 000 руб.
В своем ролике ребята уделили особое внимание модели Citroen 7CV Traction Avant. Этот автомобиль бережно покрыт тканью. У необычного автомобильного парка есть владелец. Он сообщил, что модель компании Citroen оценивается дороже всех стоящих на этом поле автомобилей.
Помимо транспортных средств, на территории было найдено много деталей от различных автомобилей. К примеру, блогеры засняли залежи старых бамперов. Если осмотреть всю территорию, можно будет найти что-то более интересное. Многие автомобили из-за долгого пребывания на поле буквально вросли в землю и покрылись цветущими растениями. Один из блогеров отметил Волгу бежевого цвета, которая фактически превратилась в цветник. Пока нет никакой информации, что будет происходить с этими транспортными средствами дальше. Вероятно, большинство из них просто отправят на металлолом. Более редкие и дорогие экземпляры могут быть отправлены на продажу за приличную сумму. Так как сейчас коллекционирование автомобилей развито, высока вероятность, что некоторые образцы в дальнейшем примут роль экспонатов.Итог. В Москве блогеры обнаружили поле заброшенных автомобилей в количестве 200 единиц. Среди раритетов представлены советские автомобили и редкие иномарки.
Бортжурнал,ГАЗ М-20,Volkswagen Beetle,Toyota,Volkswagen,Opel,Citroen,
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