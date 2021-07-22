Как активировать скрытые опции в седане LADA Vesta

Один из российских автомобилистов, владеющих отечественным седаном LADA Vesta , рассказал как можно активировать скрытые опции в машине, чтобы ее эксплуатация стала еще более приятной и комфортной.

Для активации скрытых опций можно воспользоваться обычным смартфоном или приобрести в автомагазине специализированный диагностический адаптер ELM 327. Для выполнения работы включается зажигание и нажимается на смартфоне в программе Car Scanner кнопка «Подключить». Подключение происходит очень быстро без глюков.

Далее нажимается вкладка «Кодирование и сервис». Появляется предупреждение о том, что все манипуляции водителем производятся на свой страх и риск, но все будет отлично. После происходит сканирование системы, об этом может свидетельствовать мигающая лампочка ABS. На нее водители могут не обращать внимания. После завершения процедуры появляется 9 вкладок с основными функциями для автомобиля LADA Vesta.

Заходя в них по очереди, водители могут изучить все скрытые опции автомобиля и настроить их. Среди вкладок можно выделить: внешнее освещение, полезная функция Follow Me Home, виражная подсветка, возможность удаленного запирания и открытия дверей, настройка звуков и оповещений, возможность работы с системой контроля за давлением в шинах и так далее.