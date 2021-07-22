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Как не уснуть за рулем. “Метод Штирлица”

Car.ru
2 часа назад
Очень много аварий происходит по причине того, что водитель не справился с управлением. Простым языком это означает, что водитель, вероятнее всего, задремал за рулем.
“Метод Штирлица”: как не уснуть за рулем
Фото: Car.ruCar.ru
В правилах (п. 2.7 ПДД РФ) прямо сказано, что садиться за руль уставшим запрещается. Но кто может измерить эту самую усталость?
Дальнобойщики и другие водители, которым часто приходится преодолевать большие расстояния, используют свои методы борьбы со сном и усталостью.
Кто-то пьет крепкий кофе, умывается холодной водой, приседает пару десятков раз на обочине и т.п. Но все это воздействует на человека кратковременно.
Если усталость берет свое, не поможет и громкая музыка. Нужно что-то более действенное. И такой метод существует.
Чтобы справиться с сонливостью и доехать до места назначения без проблем, следует воспользоваться методикой, которую использовал киношный Штирлиц.
Для этого нужно съехать с дороги и поспать около получаса. Этого отдыха будет достаточно, чтобы не уснуть в дороге на протяжении пары часов.
Бортжурнал,
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