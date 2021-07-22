“Метод Штирлица”: как не уснуть за рулем

Очень много аварий происходит по причине того, что водитель не справился с управлением. Простым языком это означает, что водитель, вероятнее всего, задремал за рулем.

В правилах (п. 2.7 ПДД РФ) прямо сказано, что садиться за руль уставшим запрещается. Но кто может измерить эту самую усталость?

Дальнобойщики и другие водители, которым часто приходится преодолевать большие расстояния, используют свои методы борьбы со сном и усталостью.

Кто-то пьет крепкий кофе, умывается холодной водой, приседает пару десятков раз на обочине и т.п. Но все это воздействует на человека кратковременно.

Если усталость берет свое, не поможет и громкая музыка. Нужно что-то более действенное. И такой метод существует.

Чтобы справиться с сонливостью и доехать до места назначения без проблем, следует воспользоваться методикой, которую использовал киношный Штирлиц.