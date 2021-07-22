Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах автомобиля

Практически каждый автомобилист знает, что срок службы галогенных ламп является очень непродолжительным.

Производитель гарантирует для обычной лампы 600-1000 часов и для ярких 200-500 часов. Данные цифры гарантируются только при определенном стиле и манере эксплуатации автомобиля . Кроме того, чтобы они выполнялись, напряжение должно быть 13,2 В.

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Однако в бортовой сети автомобиля при работающем и исправном генераторе напряжение должно быть не менее 14 В для успешной зарядки аккумулятора. При таких показателях срок службы ламп сокращается в несколько раз и водители вынуждены часто проводить их замену. Для того чтобы постараться решить проблему частого ремонтного процесса, стоит задуматься о возможном продлении срока службы галогенных ламп.

Универсальный блок защиты ламп выполняет три основных функции: понижает напряжение на лампе до рабочего, обеспечивает плавный разогрев нити накаливания и ограничивает скачки напряжения свыше 15 В. Именно его установка и правильное подключение могут помочь продлить срок службы таких ламп, обеспечив их нормальное свечение, что крайне важно, особенно при активной эксплуатации автомобиля в темное время суток.

Конструктивно БЗЛ выполнен в виде небольшого округленного блочка, с надежными быстроразъемными безвинтовыми клеммниками DEGSON. Установить их водители могут самостоятельно, хотя нужно понимать, что процесс является достаточно проблематичным, поскольку все элементы нужно соединить последовательно, подключив так, как положено.

Преимущества установки такого элемента видны невооруженным глазом. К ним можно отнести универсальность. Все дело в том, что такой элемент можно установить на все машины, оборудованные галогенными лампами. Качественное исполнение и комплектующие также являются преимуществом. При правильном подключении у водителя не возникнет никаких проблем. Элемент может работать продолжительное время, так как создается из качественных материалов и составляющих. Защита от перенапряжения и "защита от дурака" — перепутанная полярность не повредит БЗЛ.