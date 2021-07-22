В России подорожал большой внедорожник Haval

Компания Haval изменила стоимость одной из пяти моделей, представленных на российском рынке: корректировке подвергся ценник рамного H9, который обновился в России в марте. Как заметили аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга рынка, стоимость Haval H9 увеличилась на 50-70 тысяч рублей (1,6-2,5 процента от прежней цены) в зависимости от исполнения, и теперь за китайский внедорожник просят от 2 750 000 до 3 150 000 рублей.

Фото: Haval Haval

Размер прибавки зависит от двигателя: Haval H9 с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 лошадиных сил в июле подорожал на 50 тысяч рублей, а версии со 190-сильным «дизелем» стали дороже на максимальные 70 тысяч. При этом в последний раз модель прибавляла в цене в июне: тогда ценник вырос на 30-60 тысяч рублей.

Haval – самая популярная китайская марка в России как по итогам первого полугодия нынешнего года, так и по итогам июня. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июнь россияне купили 16 235 автомобилей Haval, что на 144 процента больше, чем за тот же период 2020-го.