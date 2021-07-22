Стратегию электрификации транспорта России резко уценили

Минэкономразвития пересмотрело финансирование готовящейся концепции развития электротранспорта. Стоимость проекта снизилась почти на треть – с 850 до 590 млрд рублей. Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что и эти цифры завышены.

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Стоимость разрабатываемой министерством экономического развития стратегии по развитию электротранспорта в России уменьшилась на 31,2% до 590 млрд рублей, из которых объем частных инвестиций — 500 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустама Абульмамбетова. Ранее ведомство оценивало свой проект в 850 млрд рублей.

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«Общая стоимость концепции пока не окончательная, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что сейчас ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств.

Средства, заложенные в концепции, отмечают в министерстве, предполагается направить в первую очередь на развитие необходимой инфраструктуры, а также инвестирование производства в нашей стране компонентной базы для последующей сборки электрических моделей: электродвигателей, силовой управляющей электроники, топливных водородных ячеек.

«К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тыс. «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тыс.», — приоткрыли планы в пресс-службе министерства.

Одна из целей концепции – довести к 2030 году долю собираемых в нашей стране электрокаров до 10% от общего объема впускаемых автомобилей. При этом покупателям электромобилей стоимостью до 2,5 млн рублей, государство, по задумке чиновников, будет компенсировать до 25% от его стоимости.

Снижение объемов финансирования было предсказуемым, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Сумма в 590 млрд рублей гораздо больше похожа на реальную. Очевидно, что первоначальный размер финансирования почти в 1 трлн рублей был слишком велик.

Это, если так можно выразиться, потенциальные ожидания Минэкономразвития.

Неудивительно, что после более тщательного изучения рынка и актуализации расходов на те или иные направления концепции, размер ее финансирования был пересмотрен», заявил «Газете.Ru» эксперт.

Нынешнее снижение бюджета концепции – далеко не последнее, полагает собеседник.

«Думаю, что у этой программы есть определённый «запас прочности». По моим ощущениям, ее бюджет через какое-то время может уменьшиться еще на 20-25%», — прогнозирует Бургазлиев.

Первоочередное финансирование инфраструктуры и развитие компонентной базы эксперт считает абсолютно верным решением. Именно эти меры дадут толчок к появлению интереса к электрокарам у российских автомобилистов, а значит и к развитию производства электрических моделей в стране.

Концепцию, предложенною Минэкономразвития, следует реализовывать прежде всего в крупных городах, считает эксперт.

«В реалиях нашей страны с ее огромной территорией и суровым климатом, я вижу потенциал развития электрического транспорта прежде всего в мегаполисах и их окрестностях.



Для междугороднего сообщения более разумной представляется программа развития газомоторного транспорта.



Но на фоне «электрификации» о ней в последнее время несколько подзабыли», — указывает Бургазлиев.

Многие автопроизводители пока не готовы обсуждать возможности своего участия в программе по развитию электрического транспорта. В Nissan, к примеру, хотели бы продавать в России такие машины, но пока не обозначены правила игры не торопятся давать обещания.

«Нам, как компании, имеющей в линейке электрически модели, безусловно, интересна перспектива развития электротранспорта в России.



Однако пока программа окончательно не утверждена, говорить об участии в ней Nissan преждевременно», — заявили «Газете.Ru» официальной представитель японской компании в России Роман Скольский.

Потенциальными участниками этой стратегии могут быть отечественные автокомпании, считает член общественного совета Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Минтранса России Игорь Моржаретто. По его данным, в тексте первой редакции концепции фигурировал «КамАЗ», в последовавших редакциях какие-либо конкретные автопроизводители в документе уже не упоминались.

«С учетом приличного объема финансирования программы, любой автоконцерн, заинтересованный в развитии электротранспорта в России, вполне может принять в ней участие», — заметил Моржаретто.