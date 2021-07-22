Стратегию электрификации транспорта России резко уценили

Минэкономразвития пересмотрело финансирование готовящейся концепции развития электротранспорта. Стоимость проекта снизилась почти на треть – с 850 до 590 млрд рублей. Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что и эти цифры завышены.
Стоимость разрабатываемой министерством экономического развития стратегии по развитию электротранспорта в России уменьшилась на 31,2% до 590 млрд рублей, из которых объем частных инвестиций — 500 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустама Абульмамбетова. Ранее ведомство оценивало свой проект в 850 млрд рублей.
«Общая стоимость концепции пока не окончательная, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэкономразвития.
В ведомстве уточнили, что сейчас ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств.
Средства, заложенные в концепции, отмечают в министерстве, предполагается направить в первую очередь на развитие необходимой инфраструктуры, а также инвестирование производства в нашей стране компонентной базы для последующей сборки электрических моделей: электродвигателей, силовой управляющей электроники, топливных водородных ячеек.
«К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тыс. «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тыс.», — приоткрыли планы в пресс-службе министерства.
Одна из целей концепции – довести к 2030 году долю собираемых в нашей стране электрокаров до 10% от общего объема впускаемых автомобилей. При этом покупателям электромобилей стоимостью до 2,5 млн рублей, государство, по задумке чиновников, будет компенсировать до 25% от его стоимости.
Снижение объемов финансирования было предсказуемым, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«Сумма в 590 млрд рублей гораздо больше похожа на реальную. Очевидно, что первоначальный размер финансирования почти в 1 трлн рублей был слишком велик.
Это, если так можно выразиться, потенциальные ожидания Минэкономразвития.
Неудивительно, что после более тщательного изучения рынка и актуализации расходов на те или иные направления концепции, размер ее финансирования был пересмотрен», заявил «Газете.Ru» эксперт.
Нынешнее снижение бюджета концепции – далеко не последнее, полагает собеседник.
«Думаю, что у этой программы есть определённый «запас прочности». По моим ощущениям, ее бюджет через какое-то время может уменьшиться еще на 20-25%», — прогнозирует Бургазлиев.
Первоочередное финансирование инфраструктуры и развитие компонентной базы эксперт считает абсолютно верным решением. Именно эти меры дадут толчок к появлению интереса к электрокарам у российских автомобилистов, а значит и к развитию производства электрических моделей в стране.
Концепцию, предложенною Минэкономразвития, следует реализовывать прежде всего в крупных городах, считает эксперт.
«В реалиях нашей страны с ее огромной территорией и суровым климатом, я вижу потенциал развития электрического транспорта прежде всего в мегаполисах и их окрестностях.
Для междугороднего сообщения более разумной представляется программа развития газомоторного транспорта.
Но на фоне «электрификации» о ней в последнее время несколько подзабыли», — указывает Бургазлиев.
Многие автопроизводители пока не готовы обсуждать возможности своего участия в программе по развитию электрического транспорта. В Nissan, к примеру, хотели бы продавать в России такие машины, но пока не обозначены правила игры не торопятся давать обещания.
«Нам, как компании, имеющей в линейке электрически модели, безусловно, интересна перспектива развития электротранспорта в России.
Однако пока программа окончательно не утверждена, говорить об участии в ней Nissan преждевременно», — заявили «Газете.Ru» официальной представитель японской компании в России Роман Скольский.
Потенциальными участниками этой стратегии могут быть отечественные автокомпании, считает член общественного совета Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Минтранса России Игорь Моржаретто. По его данным, в тексте первой редакции концепции фигурировал «КамАЗ», в последовавших редакциях какие-либо конкретные автопроизводители в документе уже не упоминались.
«С учетом приличного объема финансирования программы, любой автоконцерн, заинтересованный в развитии электротранспорта в России, вполне может принять в ней участие», — заметил Моржаретто.
Стимулом для автоконцернов будет возможность получить субсидии на производство, соглашается независимый консультант по автопрому Бургазлиев. Учитывая, что субсидии потребителям будут действовать, если стоимость электромобиля не превысит 2,5 млн рублей, интерес к их производству в нашей стране может возникнуть у автоконцернов, имеющих в своей линейке относительно недорогие электрические модели, полагает он.