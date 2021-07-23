Россиян склоняют к утилизации возрастных машин

Налоговики Татарстана рассылают владельцам старинных автомобилей повестки в отделения, где призывают утилизировать свои олдтаймеры, узнала «Газета.Ru». Формулировка уведомления напугала автовладельцев, которые посчитали, что их машины уже признали бесхозными. Ретрокары выдавливают с дорог, считают их владельцы.

Фото: ТАСС ТАСС

О неожиданном вызове в 14-ю налоговую инспекцию Казани «Газете.Ru» рассказал житель города Андрей Холоднов. По его словам, на его адрес поступило уведомление о вызове налогоплательщика в местную ФНС, где в качестве причины вызова значилось «снятие с учета утилизированных транспортных средств, < >, признанных судом бесхозными».

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Казанец Холоднов владеет автомобилем М-20 «Победа» 1957 года выпуска по доверенности от матери, хранит машину в гараже. Процесс реставрации советского олдтаймера сейчас близок к завершению.

«Звонит мама, вся взволнованная.

Говорит, что из налоговой пришла бумага о том, что ее вызывают на какое-то координационное совещание по вопросу утилизации автомобилей.

Она на меня бочку катит – вся в претензиях, из-за меня якобы опять проблемы, – описывает ситуацию Холоднов, – «Победа» оформлена на маму в 2013 году, стоит в ГАИ на учете, с номерами, налог платим.

Собеседник предположил, что возможно кому-то понадобились его «красивые» номерные знаки - в связи с этим кому-то и понадобилась утилизация авто.

По словам собеседника, в ходе визита в налоговую инспекцию выяснилось, что рассылка подобных писем носит массовый характер.

В очереди к инспектору ФНС с аналогичной проблемой находились в назначенное время порядка 50 человек, говорит Холоднов. Всем явившимся по вызову автовладельцам предлагали снять свои авто с учета для утилизации.

«Вызвали таким письмом даже людей, у которых не было машины – а была задолженность, например, по земельному налогу.



Кто-то машину 26 лет назад продал со снятием с учета – ему тоже прислали.



Были пожилые семейные пары, владеющие «Жигулями» восьмидесятых-девяностых годов выпуска, им также предлагали снять автомобиль с учета. Владельцы отвечали, что машина на ходу и они продолжают на ней ездить», – рассказывает Холоднов.

В инспекции автомобилисту сказали, что решения суда у них нет, а вызвали его только для того, чтобы спросить: «Не хочет ли он утилизировать свою машину?». Собеседник возмущен тем, что в письме была вводящая в заблуждение формулировка. Логично было предупредить граждан, что это всего лишь предложение, а не свершившийся факт, негодует Холоднов.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу ФНС с просьбой объяснить мотивацию подобных уведомлений, на момент публикации ответ в редакцию не поступил. Юристы указывают, что такими действиями инспекция сама же снижает для себя число объектов налогообложения.

«Пока машина зарегистрирована в ГИБДД, она является объектом налогообложения, и как раз налоговая инспекция меньше всего заинтересована в том, чтобы транспорт с учета снимался»,– говорит «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

На такое письмо можно было и не реагировать, отмечает юрист, оно не налагает обязанностей и не предполагает ответственности. В письме применена не совсем корректная формулировка, соглашается он.

В России прослеживается тенденция выдавливания с дорог старого транспорта в любом техническом состоянии, считает автореставратор Евгений Магаков. Владельцы олдтаймеров в России сталкиваются со многими препятствиями при взаимодействии с государственными органами и страховыми компаниями. Власти стремятся убрать автохлам с дорог, уверен Магаков.