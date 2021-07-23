Какие вещи нельзя оставляться в автомобиле в жаркий день

Невыносимая жара во многих регионах России всё ещё продолжается. Природные катаклизмы настигают людей в самый неподходящий момент. Особенно сильно страдают граждане, которые вынуждены в этот период передвигаться до места работы. В качестве средства передвижения можно выбрать современный электросамокат или электровелосипед. Но что, если место работы находится за несколько десятков километров от дома? В таком случае приходится садиться за руль автомобиля. Как известно, в салоне транспортного средства в жаркую погоду температура намного выше, чем за его пределами. Именно поэтому крайне опасно оставлять внутри автомобиля определённые вещи. Рассмотрим, какие предметы лучше не забывать в салоне, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Фото: Car.ru Car.ru

В жаркое время года за пределами дома человека спасает только вода. Дело в том, что организм в таких условиях особенно нуждается в жидкости, поэтому автомобилисты почти всегда перевозят в салоне воду. Граждане, которые ведут здоровый образ жизни, предпочитают обычную воду, а любители наслаждаться жизнью делают выбор в пользу газировки. Именно газированные напитки в различных бутылках и банках под воздействием прямых солнечных лучей могут привести к большой неприятности — взрыву. Нетрудно догадаться, чем это грозит интерьеру транспортного средства.

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Ещё один опасный предмет для оставления в салоне транспортного средства - сосуды с воспламеняющейся жидкостью. Сюда можно отнести банальные зажигалки, которые часто разбросаны по всем карманам в салоне. Они моментально нагреваются под прямыми солнечными лучами и могут разлетаться как граната после взрыва. В худших случаях это может привести к возникновению серьёзного пожара в автомобиле.

В жаркий период не стоит хранить в салоне автомобиля мыло, шампунь или крем. Дело в том, что химия при нагреве начинает моментально терять свои свойства. Сюда же можно отнести и лекарственные препараты, которые под воздействием высокой температуры могут поменять состав и нанести вред человеку во время приёма.

Вероятно, не стоит упоминать про молочные продукты, мясо, рыбу и прочие быстро портящиеся продукты. При нагреве вся еда может создать неприятную ароматизацию воздуха в автомобиле. Как известно, весь неприятный запах быстро впитывается обивкой кресел и всего салона. Выводить такое амбре очень непросто — придётся обращаться за помощью специалистов.

В автомобиле также не стоит оставлять солнцезащитные очки. Они могут легко деформироваться, а сами линзы выгорают. Кроме того, нельзя забывать законы физики. Если на линзу попадают солнечные лучи, она будет притягивать их в большем количестве и может выступать в качестве увеличительного стекла. Это, как известно, может привести к воспламенению.

Слабые алкогольные напитки тоже не рекомендуется на долгое время оставлять в салоне разогретого автомобиля. Они могут испортиться и вытечь наружу, что приведёт к необходимости чистки всего интерьера. Владельцы различных гаджетов знают, как современная техника не переносит высокую температуру. Поэтому не стоит оставлять в салоне автомобиля телефоны, ноутбуки и прочие приспособления, так как батарея под прямыми солнечными лучами в конструкции может просто взорваться.