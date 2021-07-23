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Чем отличаются покупатели новых и подержанных автомобилей?

Car.ruиещё 2
42 минуты назад

Ведущее отличие покупателей подержанных и новых машин в том, что первые старше. Это следует из графика, представленного на форуме Used Cars-2021.

Как отличаются покупатели новых и подержанных автомобилей?
Фото: car.rucar.ru

Средний возраст тех, кто решился обзавестись новым автомобилем 47 лет, а купивших машину на вторичном рынке 41 год. Но транспортным средствам с нуля средний возраст собственников мужского пола составил 47 лет, у женщин 44 года. В сегменте автомобилей б/у 40 и 41 год соответственно.

Если брать прочие отличия, то среди купивших средство передвижения с пробегом мужчин больше - 70,3% и 67,9% соответственно. Представительниц прекрасного пола меньше (30% и 32,1%). Можно сказать, что именно женщины стараются чаще приобретать новый транспорт, чем мужчины.

Ранее эксперты «Автостата» выяснили, что на вторичном российском рынке чаще всего люди покупают седаны. Так, в январе-мае этого года жители РФ приобрели 922 тысячи подержанных автомобилей в кузове седан (41%), следом идут универсалы - 747 000 машин (33%), а на хэтчбеки приходится 480 000 моделей (21%).

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