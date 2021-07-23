Стали известны российские цены и комплектации обновлённого Genesis G70

Компания Genesis объявила российские цены на первую партию обновленного спортивного седана G70. Модель получила характерные черты экстерьера, ориентированные на водителя мультимедийные опции, а также современные системы безопасности. Стоимость новинки, доступной в пяти комплектациях, с двумя вариантами двигателей и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, начинается от 3 100 000 рублей.

Фото: © Genesis © Genesis

Обновлённый Genesis G70 оборудовали фирменной передней оптикой Quad Lamps, ставшей визитной карточкой бренда. Кроме того, новинка получила решётку радиатора в форме геральдического щита, а также хромированные патрубки выхлопной системы и задний диффузор. На российском рынке спортивный седан будет доступен в 14 вариантах окраски кузова, среди которых появились новые цвета-«металлики», а также матовые оттенки, включая эксклюзивный серебряный колор Bond Silver.

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В России обновленные модели будут доступны в пяти комплектациях: Premier, Elegance, Advance, Supreme и Ultimate. Уже в «базе» седаны оснащены 8-дюймовой приборной панелью, а также сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы диагональю 10,25-дюйма. В старших версиях Genesis получил цифровую 12,3-дюймовую «приборку».

Базовые G70 в комплектации Premier стоимостью 3 100 000 рублей оборудованы 10 подушками безопасности, системой предотвращения вторичных столкновений, светодиодной головной оптикой, а также двухзонным климат-контролем, функцией Smart Key с запуском двигателя кнопкой, поддержкой сервисов Apple Carplay и Android Auto и двухлитровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил.

Genesis

Модификация Elegance дополнена беспроводной зарядкой, аудиосистемой с девятью динамиками и сабвуфером, электрорегулировкой сиденья переднего пассажира в восьми направлениях, а также передними датчиками парковки и 18-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна. Стоимость такого седана — 3 250 000 рублей.

В версии Advance список оборудования расширен остеклением с дополнительной шумоизоляцией, проекционным дисплеем, вентиляцией передних сидений, а также электроприводом крышки багажника. Приобрести спортивный седан в данной комплектации с двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил можно будет за 3 380 000 рублей. Модель с 247-сильным агрегатом оценена в 3 520 000 рублей.

G70 в исполнении Supreme оснащен премиальной аудиосистемой Lexicon с 15 динамиками, цифровой трехмерной приборной панелью. Для отделки салона использована кожа Nappa и алюминий. Помимо этого, данная комплектация дополнена подогревом задних сидений, самозатемняющимися зеркалами заднего вида, а также легкосплавными 19-дюймовыми дисками. В зависимости от мощности двигателя стоимость подобной версии седана составит от 3 730 000 до 3 870 000 рублей.