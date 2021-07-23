Просроченные долги россиян по автокредитам рекордно выросли

В России произошел рекордный рост ранней просроченной задолженности по автокредитам. В июне она подскочила на 53 процента (до 617 миллионов рублей). Об этом сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Максим Богодвид / РИА Новости

До этого показатель увеличивался с начала года в среднем на один процент ежемесячно. Общий объем просрочки в банках вырос в июне на 0,3 процента (до 49,1 миллиарда рублей). При этом выдача займов на покупку автомобиля упала на 2,4 процента (до 78,8 миллиарда рублей). С начала года выдачи в среднем увеличивались на 7 процентов в месяц.

Эксперты уверены, что причина резкого роста просрочки в том, что многие банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования своих кредитных политик.