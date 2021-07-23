Камеры оштрафовали непристегнутых и болтунов за рулем на 42 миллиона рублей

Водителей, разговаривающих по телефону или непристегнутых ремнем безопасности камеры оштрафовали в автоматическом режиме на сумму 42,4 миллиона рублей за полгода. Такие данные озвучил сервис подбора ОСАГО и оплаты штрафов.

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По его данным, за первые 6 месяцев этого года камеры выписали в автоматическом режиме за непристегнутый ремень безопасности 39 814 штрафов на общую сумму 40 миллионов рублей. А за разговоры по мобильному телефону - 1596 штрафов на общую сумму 2,4 миллиона рублей.

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Напомним, что ранее пресс-центр МВД сообщал, что только Москве по камерам оформлено почти 53 тысячи штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности, а также 3,4 тысячи штрафов за использование телефона за рулем без специального устройства.

Но эксперты сервиса провели еще и сравнение с общим количеством штрафов, выписанных за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. Всего за отсутствие ремня безопасности за этот период выписано 661 289 штрафов на 660 миллионов рублей. А за разговоры по мобильному - 29 497 на 44 миллиона. Выходит, что камеры выписывают лишь 6 и 5 штрафов за эти нарушения соответственно. Что не эффективно. Однако, не стоит сомневаться, что аппетит приходит во время еды. При увеличении количества камер, обладающих таким функционалом, их эффективность будет только увеличиваться.

На сегодняшний день в столице таким функционалом обладают комплексы, установленные на 29 участках дорог. Но недавно их начали применять и в регионах. Так, например, в Татарстане выявлять непристегнутые ремни и разговоры по мобильникам начали две камеры, в Тамбове - одна.

В рамках исследования были изучены и отдельные штрафы, чтобы проверить корректность работы системы. Только в одном случае из 100, была найдена спорная ситуация с ложным срабатыванием. При этом не найдено ни одного штрафа за то, что, водитель держит телефон в руке, но не у уха.

Помимо этого, если в автомобиле находятся два человека и оба не пристегнуты, то штраф будет выписан лишь за одного. Если имеют место два нарушения одновременно, то есть непристегнутый ремень и разговор по телефону, то штраф будет выписан за непристегнутый ремень. Если при этом еще и превышена скорость, то штраф будет выписан только за ее превышение, утверждают специалисты сервиса.

Адреса столичных камер, фиксирующих непристегнутый ремень и разговор по телефону

Северо-Восточная Хорда, д. 19А, с. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца

Мира просп. д. 163

Вернадского просп. д. 7

ул. Северо-Восточная Хорда, напротив д. 23 по Окружному Проезду

Пролетарский просп. д. 6

Ленинградское ш. д. 258

Мичуринский просп. д. 80

Звенигородское ш.

Садовое кольцо (внутреннее), сторона, напротив д. 3, с. 1 по Б. Сухаревская пл.

Калужское ш., 500 Метров до Мамыри (в центр)

Севастопольский просп. д. 11Г

Лермонтовский просп.

Волоколамское ш. д. 88 стр. 1

ул. Люблинская

Проектируемый пр-д. N7031

д. Поляны, ул. 14

ул. Нижние Мневники, 170 Метров от улицы Нижние Мневники, 62

МКАД, 1 км, внешняя Сторона, 90 Метров До ш. Энтузиастов

ТТК (внутреннее), Сторона, д. 5, с. 5 по ул. 2-я Бауманская

Ленинградское ш.

Бородинский мост, из центра

г. Зеленоград, Георгиевский просп. к. 1620

Варшавское ш. д. 52 2

Северо-Восточная Хорда, напротив д. 3, к. 2 по ул. Аносова (из центра)

г. Щербинка, Симферопольское ш. д. 12 стр. 1

МКАД, 91 км, внешняя Сторона

ул. Дорогомиловская Б. д. 8

г. Зеленоград, Панфиловский просп. к. 1804А