Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Электрический кроссовер Mercedes-Maybach: первое изображение

Motor.ru
1 час назад

Вслед за публикацией новой стратегии, подразумевающей полный отказ от традиционных моторов к 2030 году, Mercedes-Benz показал первое изображение роскошного электрокроссовера Maybach EQS SUV. Когда появится люксовая версия «зеленого» автомобиля, пока неизвестно, однако до этого штутгартской марке предстоит выпустить «обычный» EQS SUV: по данным издания Carscoops, его премьеры придется ждать по крайней мере до начала следующего года.

Появилось первое изображение электрокроссовера Mercedes-Maybach:
Фото:  © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Судя по тизеру, на котором видна часть кормы будущего Mercedes-Maybach EQS SUV, он получит задние зауженные фонари уникальной формы, соединенные тонкой полосой. С одноименным седаном, представленным весной, новинку будет роднить схожий рисунок диодов.

О технической «начинке» вседорожника пока нет информации, но ожидается, что он разделит силовую установку с седаном EQS. В таком случае в движение EQS SUV будут приводить два электродвигателя, причем «Майбаху» может достаться 761-сильный вариант установки, которую марка тестирует на «заряженном» Mercedes-AMG EQS.

Накануне штутгартская марка опубликовала еще один тизер: на нем изображен шоу-кар Vision EQXX, который станет самым дальнобойным электрокаром Mercedes-Benz с запасом хода 1200 километров.

В течение девяти лет Mercedes-Benz полностью переведет свой модельный ряд на электричество и откажется от двигателей внутреннего сгорания. Разработка ДВС завершится в 2025-м, однако выпуск автомобилей с обычными двигателями немецкая марка прекратит не сразу: их будут продавать в странах, которые не готовы перейти на «зеленый» транспорт.

Бортжурнал,Maybach,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители