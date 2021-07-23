Появилось первое изображение электрокроссовера Mercedes-Maybach:

Вслед за публикацией новой стратегии, подразумевающей полный отказ от традиционных моторов к 2030 году, Mercedes-Benz показал первое изображение роскошного электрокроссовера Maybach EQS SUV. Когда появится люксовая версия «зеленого» автомобиля, пока неизвестно, однако до этого штутгартской марке предстоит выпустить «обычный» EQS SUV: по данным издания Carscoops, его премьеры придется ждать по крайней мере до начала следующего года.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Судя по тизеру, на котором видна часть кормы будущего Mercedes-Maybach EQS SUV, он получит задние зауженные фонари уникальной формы, соединенные тонкой полосой. С одноименным седаном, представленным весной, новинку будет роднить схожий рисунок диодов.

О технической «начинке» вседорожника пока нет информации, но ожидается, что он разделит силовую установку с седаном EQS. В таком случае в движение EQS SUV будут приводить два электродвигателя, причем «Майбаху» может достаться 761-сильный вариант установки, которую марка тестирует на «заряженном» Mercedes-AMG EQS.

Накануне штутгартская марка опубликовала еще один тизер: на нем изображен шоу-кар Vision EQXX, который станет самым дальнобойным электрокаром Mercedes-Benz с запасом хода 1200 километров.