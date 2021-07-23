Можно ли забрать автомобиль со штрафстоянки без ее оплаты.

За многие нарушения ПДД эвакуаторы отвозят машины на штрафплощадки. Есть ли возможность забрать транспорт, не оплатив его хранение.
Ситуация знакомая многим водителям. Автомобиль помещен на стоянку, штраф оплачен, но денег на оплату хранения самого транспорта нет. И администрация парковки просто отказывается отдавать машину владельцу, несмотря на наличие разрешения от ГИБДД. Законно ли это?
В российском КоАП существует ст. 27.13. В части 11 расписаны особенности задержания средства передвижения. Содержится указание и на то, что вместе со штрафом собственник автомобиля должен оплатить и стоимость хранения транспорта. В каждом регионе она своя и исчисляется по своим тарифам за каждый день.
Но нужно понимать, что задержание автомобиля прекращается после устранения причин, вынудивших пойти на такой шаг. Подтверждением как раз и является разрешение ГИБДД.
Для оплаты штрафа и платы за хранение существуют одинаковые сроки – 60 дней. И если автостоянка не желает выдавать автомобиль, то необходимо потребовать письменный отказ.
В противном случае администрация просто посчитает, что владелец просто не обращался за машиной. Как следствие возрастет и плата за хранение.
Часто решить проблему помогает простой звонок в ГИБДД. После него машину обычно отдают.