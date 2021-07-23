Можно ли забрать автомобиль со штрафстоянки без ее оплаты.

За многие нарушения ПДД эвакуаторы отвозят машины на штрафплощадки. Есть ли возможность забрать транспорт, не оплатив его хранение.

Фото: Car.ru Car.ru

Ситуация знакомая многим водителям. Автомобиль помещен на стоянку, штраф оплачен, но денег на оплату хранения самого транспорта нет. И администрация парковки просто отказывается отдавать машину владельцу, несмотря на наличие разрешения от ГИБДД. Законно ли это?

В российском КоАП существует ст. 27.13. В части 11 расписаны особенности задержания средства передвижения. Содержится указание и на то, что вместе со штрафом собственник автомобиля должен оплатить и стоимость хранения транспорта. В каждом регионе она своя и исчисляется по своим тарифам за каждый день.

Но нужно понимать, что задержание автомобиля прекращается после устранения причин, вынудивших пойти на такой шаг. Подтверждением как раз и является разрешение ГИБДД.

Для оплаты штрафа и платы за хранение существуют одинаковые сроки – 60 дней. И если автостоянка не желает выдавать автомобиль, то необходимо потребовать письменный отказ.

В противном случае администрация просто посчитает, что владелец просто не обращался за машиной. Как следствие возрастет и плата за хранение.