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Составлен рейтинг популярных подержанных автомобилей

Праймиещё 2
1 час назад

Наиболее популярная модель на вторичном рынке в ценовом сегменте до миллиона рублей — ВАЗ (Lada) Priora, ее доля в продажах составляет по итогам первого полугодия 2021 года 3,94%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Авито Авто".

Составлен рейтинг популярных подержанных автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На втором месте — ВАЗ (Lada) 2114 Samara, доля в сегменте — 2,99%. На третьем месте ВАЗ (Lada) Granta, на четвертом — ВАЗ (Lada) Kalina. Замыкает топ-5 Ford Focus.

В ценовом сегменте вторичного рынка от одного до двух миллионов рублей на первом месте — Toyota Camry. Доля модели в продажах в этом сегменте в первом полугодии составила 6,3%.

Вторую позицию занимает Toyota RAV4, ее доля модели по продажам в сегменте — 3,77%, третью — Kia Sportage с долей 3,3%. На четвертом месте — Hyundai Creta, на пятом — Kia Optima.

В топе наиболее востребованных подержанных автомобилей дороже двух миллионов рублей — только иномарки. На первом месте — Toyota Land Cruiser, на втором — Toyota Land Cruiser Prado. Третье место занимает Toyota Camry, четвертое — BMW X5. На пятой строчке — Mercedes-Benz E-класса.

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