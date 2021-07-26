Эксперты Сбера посчитали траты россиян на покупку автомобиля

Эксперты «СберАвто» посчитали траты россиян на покупку автомобиля.

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Согласно анализу данных чеков клиентов по всей стране с 1 по 22 июля, в этом месяце в среднем автолюбители тратили на приобретение транспортного средства низкого ценового сегмента 411 тыс. руб. (Lada Kalina, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio), передаёт РИА Новости.

За автомобиль среднего класса (Renault Duster, Nissan Qashqai и Skoda Octavia) пришлось в среднем заплатить 840 тыс. руб., за высокого (Lexus, Audi, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser и другие) – 1,4 млн. руб.

Напомним, в начале июля россиян предупредили о росте цен на автомобили. В частности, во второй половине 2021 года автодилеры прогнозируют рост цен на некоторые модели авто. Отмечается, что произойдёт это из-за дефицита некоторых машин, инфляции, колебания курса валют и удорожания металла.