Brabus прокачал новый Mercedes-AMG GLE 63 до 800 лошадиных сил

Немецкое ателье Brabus прокачало новый Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe до 800 лошадиных сил и 1000 Нм. Улучшения удалось добиться после замены турбокомпрессоров, перепрограммирования электронного блока управления двигателем и установки кастомной выхлопной системы из нержавейки. Снаружи кроссовер Brabus 800 SUV Coupe можно узнать по заниженной подвеске, особым 23- или 24-дюймовым дискам, карбоновым элементам обвеса и декору.

Фото: © Brabus © Brabus

Мотористы Brabus добавили «битурбовосьмёрке» 4.0 M177 новый блок управления PowerXtra и установили более производительные турбины. Штатный выхлоп уступил место глушителям из нержавейки увеличенного диаметра — снаружи такую систему можно распознать по 90-миллиметровым патрубкам, отделанным титаном или карбоном.

Brabus

В итоге мощность «мерседесовского» V8 4.0 выросла с 612 до 800 лошадиных сил, а крутящий момент — с 850 до 1000 Нм. Известно, что время разгона с места до 100 километров в час сократилось на 0,4 секунды до 3,4 секунды, но максимальная скорость по прежнему ограничена на отметке 280 км/ч.

Аэродинамический обвес для Mercedes-AMG GLE С167 ещё не готов, но автомобиль можно украсить специальными углепластиковыми накладками на воздухозаборниках спереди, заднем антикрыле и бампере. Фирменные колёсные диски Brabus — дорогостоящая опция. Ещё можно перешить салон, однако демонстрационных фотографий кросс-купе нет. На все изделия Brabus действует гарантия три года или 100 тысяч километров.