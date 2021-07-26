Нужно ли проходить ТО без привязки к ОСАГО

По заявлению Павла Уткина, являющегося юристом Объединенного юридического центра «Парфенон», полисы ОСАГО возможно будут покупать без прохождения ТО с 22 августа текущего года.

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За отсутствие диагностических карт автомобилистам будут выписывать штрафы. Юрист заявил, что 80 процентов случаев ТО просто покупают без реальной диагностики автотранспорта. Между тем, каждый автолюбитель знает, что нельзя выезжать на автодорогу с серьезными неисправностями транспортных средств. При аварии, по причине не устранённых технических неполадок машины, регресс по страховке оплачивает водитель.

Павел Уткин заявил, что автомобилисты, которые приобретают страховки, следят за своими машинами. При этом привязка ОСАГО к диагностическим картам является бессмысленной.