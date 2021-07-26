Критический износ мотора — как определить?

В любом транспортном средстве силовой агрегат имеет определённый ресурс. Как правило, производители не указывают конкретный пробег, до которого может использоваться мотор. Чаще всего эту информацию можно найти среди других автомобилистов, которые владеют аналогичными транспортными средствами. Когда ресурс мотора подходит к концу, автомобилист может столкнуться с различными неисправностями. Они накапливаются, а после приводят к критическому износу силового агрегата. Очень важно вовремя определить этот момент, чтобы не нанести вред другим узлам и системам в транспортном средстве.

Фото: car.ru car.ru

Даже самый надёжный мотор рано или поздно ломается, после чего владелец транспорта вынужден проводить капитальный ремонт. Знание признаков умирающего двигателя позволяет выбрать на вторичном рынке хороший подержанный транспорт, который не будет доставлять хлопот во время эксплуатации. Очень важно установить, что мотор и его конструкция могут прослужить ещё как минимум несколько лет и не будут нуждаться в капитальном восстановлении.

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Масло во впускном тракте. Если моторное масло проникает в корпус дроссельной заслонки или воздушного фильтра, такой двигатель имеет критический износ и требует капитального ремонта. Такой дефект говорит о том, что между поршнем и цилиндром есть существенные зазоры, из-за чего в картере образуется повышенное давление. Газы вместе с взвесью моторного масла начинают поступать во впускной тракт. Определить наличие масла в тракте можно, если снять верхний патрубок сапуна. Из последнего будут пульсировать картерные газы. Лучше всего отказаться от транспортного средства, в котором будет обнаружен данный дефект.

Дымность выхлопа. Цвет выхлопа – фактор, который может много рассказать о состоянии силового агрегата. Если из глушителя идёт густой пар, это может говорить о пробоях прокладки головки блока цилиндров. Как правило, такая неисправность сопровождается закипанием охлаждающей жидкости и перегревом мотора. Если вовремя не обратить внимание на данную проблему, мотор поведёт. В последующем потребуется проведение капитального восстановления.

Если же из выхлопной трубы валит сизый или чёрный дым, это говорит о том, что в камеру сгорания попало масло. Основная причина такого дефекта – износ маслосъемных колпачков, которые потребуют замены на новые элементы. Определить неисправность точно можно только при полном разборе двигателя и снятии головки блока цилиндра. В определённых случаях причиной попадания масла в камеру сгорания может быть износ маслосъемных колец. В любом из вышеперечисленных случаев потребуется дорогостоящий и длительный ремонт.

Шум в моторе. В процессе эксплуатации силовой агрегат обязательно должен издавать звук. Но если к нему прибавляется посторонний шум, это уже повод насторожиться и провести проверку. Если из двигателя доносится гул из подшипников, это говорит о серьезных неисправностях системы. Опытный автомобилист и профессионал сможет определить износ шейки коленвала, необходимость регулировки клапанной группы или необходимость проведения капитального ремонта. В любом случае такую диагностику лучше всего доверить специалистам в сервисе, которые по наличию посторонних звуков определяют неисправности.

Проблемный запуск двигателя. Если у мотора отмечаются проблемы с запуском, это тоже может указывать на серьезные дефекты. Речь может идти о простых изношенных свечах или о недостаточном давлении в цилиндрах. В таком случае тоже потребуется полная диагностика, которая позволит установить конкретную неисправность и рассчитать стоимость ремонта.

Снижение мощности. Если в автомобиле отмечается увеличенный расход топлива, снижение динамики или мощности, это серьезные признаки проблем. Такой мотор неизбежно потребует серьезных вложений и капитального ремонта. Многие специалисты не рекомендуют приобретать такие автомобили, у которых уже наблюдается сильное снижение мощности мотора.