7 неожиданных решений в российском автопроме

На протяжении многих десятилетий машины отечественного автопрома наматывали километры, подвергались ремонту и снова выезжали в дорогу.

Фото: car.ru car.ru

Некоторые решения технического характера изначально были ошибочными, но это не было вовремя замечено.

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Дверь не туда. Дверь в задней части автомобиля «УАЗ Патриот» открывается не в ту сторону. Для чего при правостороннем движении нужна дверь, которая висит на правой же стойке кузова машины – так и осталось неразгаданной загадкой. При подъезде к тротуару, и необходимости погрузки или разгрузки, такая дверь создает владельцу машины большие неудобства, так как он вынужден каждый раз обходить ее.

АКБ, расположенная в бампере. На автомобиле модели «Волга Сайбер», при необходимости снятия аккумуляторной батареи, потребуется снимать переднее колесо с левой стороны машины, а также подкрылок. Сама же батарея тоже представляет собой интересное изделие – у нее имеются боковые выводы, и она достаточно дефицитная и дорогая. Вполне возможно, что для большой страны, расположенной за океаном, такого рода расположение аккумуляторной батареи на «Крайслер Себринг» (именно эта модель автомобиля была выбрана в качестве донора) является нормальным, но в нашей стране это вызывает только неудобства.

Колодки на «Патриот». Асимметричная пластина, поджимающая тормозные колодки на этой модели, может быть поставлена двумя способами, но вот при неправильном выполнении установки ощутимо снижается рабочий ресурс колодок. По какой причине не была предусмотрена защита от таких действий в виде ключа самой простой конструкции, также осталось неясным.

Отсутствие датчика у индикатора. На автомобиле ГАЗ-24-10 «Волга» лампочка топливного резерва, предусматриваемая конструкцией, не имела возможности работать по назначению, поскольку не была подключена к какому-либо прибору. Концевой датчик, который должен был располагаться в топливном баке, попросту отсутствовал. Тем не менее при нажатии на клавишу приборной панели, задачей которой была проверка исправности индикаторов, лампа все же загоралась.

Первая либо задняя. На автомобилях ВАЗ-2108 и различных его модификациях включение первой и задней передачи осуществлялись одинаково – перемещением рычага КПП влево и вперед. Блокировка от ошибочного включения отсутствовала – водитель должен был почувствовать самостоятельно, насколько требуется его переместить. Для попадания в заднюю передачу требовалось немного утопить рычаг.

Отсутствие печки на «Москвиче». На «Москвичах» моделей 412, 2137 и 2140 была отмечена неэффективная работа печки. Причиной стало поступление в нее охлаждающей жидкости из четвертого блока цилиндров, а не из головки, где теплоноситель имеет самую высокую температуру.

Оборудование 50/50. На Волгах ГАЗ-24 и их модификациях производитель попытался сэкономить на концевых выключателях дверей, которые стоили копейки. Задачей таких устройств было включение света в салоне при открывании двери. Вместо четырех заводом устанавливались только два – для передней левой и задней правой двери.