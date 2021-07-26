Как безопасно переночевать в автомобиле: три главных правила

Ночевка в автомобиле – не всегда так безопасна, как может показаться на первый взгляд. В некоторых случаях существует риск понести наказание, проснуться без имущества или столкнуться с другими неприятностями. Автоэксперты дали три совета, которые помогут сделать ночевку в машине безопаснее.

Глушить двигатель

Ночевать с заведенным бензиновым двигателем – не лучшая идея, особенно если нет уверенности в том, что кузов машины герметичен, пишет Quto.ru. Дело в том, что ночью ветер может сменить направление, и выхлопные газы пойдут в салон. Безопаснее будет прогреть салон заранее, заглушить мотор и спать под одеялом или в спальном мешке.

Место для ночлега

Иногда автомобилисты решаются переночевать на охраняемых территориях, например, в природных национальных парках или заповедниках. При этом водители забывают, что за нарушение установленных режимов или других правил на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах в КоАП РФ предусмотрен штраф с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Переночевать можно на стоянках дальнобойщиков рядом с магистралями. На территориях многих из них есть кафе, туалет и душ. А любители внедорожного туризма обычно предпочитают места подальше от дорог и населенных пунктов, куда вряд ли пожалуют непрошенные гости.

Защита от клещей