Как безопасно переночевать в автомобиле: три главных правила

Ночевка в автомобиле – не всегда так безопасна, как может показаться на первый взгляд. В некоторых случаях существует риск понести наказание, проснуться без имущества или столкнуться с другими неприятностями. Автоэксперты дали три совета, которые помогут сделать ночевку в машине безопаснее.
Ночевать с заведенным бензиновым двигателем – не лучшая идея, особенно если нет уверенности в том, что кузов машины герметичен, пишет Quto.ru. Дело в том, что ночью ветер может сменить направление, и выхлопные газы пойдут в салон. Безопаснее будет прогреть салон заранее, заглушить мотор и спать под одеялом или в спальном мешке.
Иногда автомобилисты решаются переночевать на охраняемых территориях, например, в природных национальных парках или заповедниках. При этом водители забывают, что за нарушение установленных режимов или других правил на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах в КоАП РФ предусмотрен штраф с конфискацией орудий совершения правонарушения.
Переночевать можно на стоянках дальнобойщиков рядом с магистралями. На территориях многих из них есть кафе, туалет и душ. А любители внедорожного туризма обычно предпочитают места подальше от дорог и населенных пунктов, куда вряд ли пожалуют непрошенные гости.
После отдыха на природе всегда существует вероятность обнаружить на теле присосавшихся клещей, которые могут представлять большую опасность для здоровья. Несмотря на то, что основная активность клещей приходится на май и июнь, "встреча" с ними может произойти и в конце лета. Поэтому при выборе места для ночевки следует избегать березняков и высокой травы. Лучше всего подойдет сосновый лес и иглы на земле.