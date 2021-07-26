Представлен гибрид Toyota Aqua с расходом топлива 2,8 л на 100 км

Японские производители официально представили новое поколение компактного недорого гибрида Toyota Aqua. В других странах автомобиль продаётся под названием Toyota Prius.

Toyota Aqua 2022 основана на платформе TNGA-B. Кроме колесной базы, которую увеличили на 50 мм, общие габариты остались без изменений: длина кузова 4050 мм, ширина - 1695 мм.

За счет увеличенной колёсной базы удалось сделать более вместительным салон автомобиля. Машину оснастили виртуальной приборной панелью и большим 10.5-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. В багажнике присутствует розетка для подключения электрооборудования.

Под капотом стоит 1.5-литровый бензиновый двигатель M15A-FXE мощностью 91 л.с., и электромотор мощностью 80 л.с. Базовая модель является переднеприводной, старшая – с полным приводом. Расход топлива составляет 2,8 литров на 100 км пути.