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Представлен гибрид Toyota Aqua с расходом топлива 2,8 л на 100 км

Car.ru
1 час назад

Японские производители официально представили новое поколение компактного недорого гибрида Toyota Aqua. В других странах автомобиль продаётся под названием Toyota Prius.

Представлен гибрид Toyota Aqua с расходом топлива 2,8 л на 100 км
Фото: Car.ruCar.ru

Toyota Aqua 2022 основана на платформе TNGA-B. Кроме колесной базы, которую увеличили на 50 мм, общие габариты остались без изменений: длина кузова 4050 мм, ширина - 1695 мм.

За счет увеличенной колёсной базы удалось сделать более вместительным салон автомобиля. Машину оснастили виртуальной приборной панелью и большим 10.5-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. В багажнике присутствует розетка для подключения электрооборудования.

Под капотом стоит 1.5-литровый бензиновый двигатель M15A-FXE мощностью 91 л.с., и электромотор мощностью 80 л.с. Базовая модель является переднеприводной, старшая – с полным приводом. Расход топлива составляет 2,8 литров на 100 км пути.

Стартовая стоимость автомобиля составляет 18 000 долларов. В скором времени машина появится и в других странах.

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