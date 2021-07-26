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Создан автомобиль для сбора окурков

Car.ru
1 час назад

Согласно международной статистике, ежегодно на нашей планете выбрасывается свыше 14,5 трлн окурков. Эти отходы являются токсичными, а время их полного разложение составляет не менее 14 лет.

Создан автомобиль для сбора окурков
Фото: Car.ruCar.ru

Эдвин Бос и Мартийн Лукаарт решили что-то с этим делать, когда Эдвин заметил в руках своего маленького сына окурок.

Результатом совместного труда стал уборщик окурков Beach Bot, работающий в автономном режиме.

Вышеупомянутый аппарат неспешно передвигается по пляжу и отыскивает окурки. Beach Bot может обнаружить их даже в толще песка. Манипуляторами, похожими на расческу, робот подхватывает окурок и помещает в контейнер.

Задумка конечно хорошая, но над автономностью еще стоит поработать. Ведь робот-уборщик может функционировать без подзарядки всего один час.

Бортжурнал,
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