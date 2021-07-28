Какие хитрости придумали заправщики для обмана водителей на АЗС

По данным Федерации автовладельцев России до 76 процентов АЗС, не входящих в крупные сети, обманывают потребителей при продаже топлива. Ежегодно схемы недолива пополняются новыми вариантами мошенничества.

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Первый способ практикуют заправщики, работающие у самих колонок, пишет aif.ru. Само собой, их прикрывают коллеги, которые находятся в доле с ними. Работает эта схема в том случае, если водитель оплатил фиксированное количество литров бензина и сел в машину ждать, когда заправщик вытащит пистолет из горловины бака.

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К концу подачи топлива насос работает более точно. Когда оператор колонки на дисплее видит, что начался отсчет последнего литра, то нажимает на рычаг пистолета и достает его. Водитель уезжает, а заправщик достает заранее спрятанную канистру и выливает в нее остатки уже оплаченного топлива в нее. Обычно небольшой недолив водители не замечают, а если и видят - то предпочитают не возвращаться из-за мелочей.

Каждый клиент АЗС таким образом может "принести" до 900 граммов бензина. К концу смены набирается приличное количество топлива, которым можно заправить машины всех сотрудников. Единственный способ бороться с таким способом недолива - стоять рядом с колонкой и все контролировать.

Еще один вариант практикуется совместно кассиром и заправщиком. Когда водитель оплачивает покупку наличными, в кассе не оказывается сдачи, и ему предлагают долить бензин на оставшуюся небольшую сумму. Многие соглашаются.

Как правило, добавка происходит уже после того, как основной объем топлива был залит в бак. Однако заправщик просто имитирует дополнительную подачу. И проплаченный бензин потом сливается в припасенную канистру. Обезопасить себя от этой схемы можно только проконтролировав лично, есть ли на счетчике колонки цифры дополнительного литража.

Третья схема мошенничества уже связана с работой электроники на заправке. Программное обеспечение взламывается и перепрошивается. В итоге недолив попросту не виден водителям.

Зато часто возникают забавные ситуации, когда в 55-литровый бак помещается 60 литров бензина. Если водитель начинает интересоваться, как такое возможно, то в ход идут самые смелые версии. В том числе, что часть топлива поместилась в трубку между баком и горловиной. Хотя при всем желании в нее невозможно залить такой объем.