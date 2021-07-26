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Российские автовладельцы не доверяют официальным сервисам

Car.ru
2 часа назад

Сегодня в России предлагается масса автомобильных сервисов и открывается всё больше новых. При этом российские автолюбители не доверяют действующим современным автомастерским.

Автовладельцы не доверяют официальным сервисам
Фото: Car.ruCar.ru

По заявлению специалистов, особенность национального автосервиса заключается в выборе по критерию доверия пользователей к качеству ремонта. При этом оно не в пользу официальных автодилеров.

Российская Федерация пребывает сейчас на начальном этапе увеличения сетевых автосервисов. Самыми крупными сетями являются шинные, а также масляные.

До сих пор третья часть автовладельцев занимается самостоятельным ремонтом транспортных средств. Клиенты в этом случае пытаются сэкономить и самостоятельно приобрести запчасти. При этом заработок автомастерских уменьшается.

Специалисты заявили, что в России наблюдается самый низкий показатель обращений к официальным автодилерам. При этом самая высокая доля (около 2/3) наблюдается у независимых механиков и СТО.

Низкая стоимость является не основным критерием выбора для автомобилистов. В этом случае главное – это доверие к качеству осуществляемого ремонта.

Бортжурнал,
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