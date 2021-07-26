Автовладельцы не доверяют официальным сервисам

Сегодня в России предлагается масса автомобильных сервисов и открывается всё больше новых. При этом российские автолюбители не доверяют действующим современным автомастерским.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлению специалистов, особенность национального автосервиса заключается в выборе по критерию доверия пользователей к качеству ремонта. При этом оно не в пользу официальных автодилеров.

Российская Федерация пребывает сейчас на начальном этапе увеличения сетевых автосервисов. Самыми крупными сетями являются шинные, а также масляные.

До сих пор третья часть автовладельцев занимается самостоятельным ремонтом транспортных средств. Клиенты в этом случае пытаются сэкономить и самостоятельно приобрести запчасти. При этом заработок автомастерских уменьшается.

Специалисты заявили, что в России наблюдается самый низкий показатель обращений к официальным автодилерам. При этом самая высокая доля (около 2/3) наблюдается у независимых механиков и СТО.