Исследователи объяснили преимущество электрокаров над обычными авто

Международный совет ICCT опубликовал отчет, демонстрирующий превосходство электродвигателей над традиционными ДВС в авто.

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Эксперты из некоммерческой организации, занимающейся анализом влияния машин на экологию, развеяли существующий миф, что электрические машины загрязняют окружающую среду не менее чем транспортные средства с ДВС. Исследователи считают, что о вреде электромобилей как правило говорят лоббисты автопромышленности.

Эксперты в отчете ICCT оценили объемы выбросов популярных электрических машин среднего размера, которые зарегистрировали в текущем году в КНР, Индии, ЕС и США. На эти авторынки приходится около 70 процентов глобальных реализаций электрокаров.

Из результатов анализа следует, что в ЕС выбросы электрических авто за весь период службы на 66–69 процента меньше в сравнении с двигателями на традиционном горючем.