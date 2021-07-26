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Исследователи объяснили преимущество электрокаров над авто с ДВС

Car.ru
1 час назад

Международный совет ICCT опубликовал отчет, демонстрирующий превосходство электродвигателей над традиционными ДВС в авто.

Исследователи объяснили преимущество электрокаров над обычными авто
Фото: Car.ruCar.ru

Эксперты из некоммерческой организации, занимающейся анализом влияния машин на экологию, развеяли существующий миф, что электрические машины загрязняют окружающую среду не менее чем транспортные средства с ДВС. Исследователи считают, что о вреде электромобилей как правило говорят лоббисты автопромышленности.

Эксперты в отчете ICCT оценили объемы выбросов популярных электрических машин среднего размера, которые зарегистрировали в текущем году в КНР, Индии, ЕС и США. На эти авторынки приходится около 70 процентов глобальных реализаций электрокаров.

Из результатов анализа следует, что в ЕС выбросы электрических авто за весь период службы на 66–69 процента меньше в сравнении с двигателями на традиционном горючем.

За АППГ в США электромобили должны произвести примерно на 61 – 69% меньше выбросов. Для КНР этот показатель составит 37–45%, а для Индии – 19–34%. Уменьшенные показатели в Азии являются связанными с тем, что в таких государствах добыча электроэнергии основана больше на сжигании угля.

Бортжурнал,ЕС,
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