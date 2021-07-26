Большинство автомобилистов покупают старые Lada

Модели Lada заняли семь из десяти строчек рейтинга самых продаваемых подержанных автомобилей доступного сегмента, выяснили эксперты вторичного рынка. Лидеры среди более дорогих машин – седан Toyota Camry и внедорожник Land Cruiser. Люди не от хорошей жизни выбирают «Жигули», автопарк в России стремительно стареет и переломить эту ситуацию способен только рост доходов населения, считают экономисты.

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Покупатели самых доступных на вторичном рынке автомобилей (стоимостью до 1 млн рублей) чаще всего выбирают Lada Priora, «ВАЗ-2114» Samara, Granta и Kalina, свидетельствует данные классифайда «Авито Авто» за шесть месяцев 2021 года. Единственная иномарка в пятерке наиболее востребованных на вторичном рынке бюджетных машин — замыкающий ТОП-5 Ford Focus.

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Среди более дорогих автомобилей безоговорочно доминируют иностранные модели. В сегменте предложений ценой 1-2 млн рублей первое место занимает седан Toyota Camry. За ним следуют кроссоверы RAV4, Kia Sportage и Hyundai Creta. Если же ставка лота выше двух млн рублей, то в этом сегменте распространенность Toyota еще шире: первые три строчки рейтинга за Land Cruiser (всех поколений), Prado и более свежими и дорогими вариантами все той же Camry. Четвертое и пятое места – у BMW 5-series и Mercedes-Benz E-Class.

Статистика свидетельствует, что общий автопарк России продолжает стареть: россияне перепродают друг другу старые машины, а пополнение дорог новым транспортом в последние годы идет невысокими темпами, несмотря на масштабную государственную поддержку отечественного автопрома. К примеру, только в 2020 году на льготные программы покупки российских автомобилей государство выделило более 45 млрд рублей.

На вторичном рынке в самом доступном сегменте наибольшим спросом пользуются модели, снятые с производства либо ушедшие из России — как раз такие, как Lada Priora, Kalina, «ВАЗ-2107» и Ford Focus. Это свидетельствует о деградации автопарка в нашей стране.

В период с 2016 по 2021 год на один купленный в России новый автомобиль приходится в среднем 4 подержанных,

подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Объемы рынка новых машин в последние годы находились в пределах 1,3-1,7 млн штук в год, а подержанных – 5,2-5,5 млн. При этом средний возраст легковой машины по состоянию на начало этого года практически достиг 14 лет, а доля машин старше 10 лет с 2011 до 2021 года выросла с 51% до 59%, свидетельствуют данные агентства.

Автомобили, выставленные на продажу по объявлениям в интернете, в среднем оказываются еще старше. Средний возраст такой машины в 2021 году составил 14 лет и 10 месяцев, свидетельствуют данные исследования портала Drom.ru, проанализировавшего 1 млн объявлений о продаже машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на пять месяцев.

Структура парка легковых автомобилей в будущем неизбежно будет меняться, однако в среднесрочной перспективе расклад сил на вторичном рынке останется примерно таким же как сейчас, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В перспективе трех-четырех лет ситуация точно останется такой же, как есть сейчас. В своем сегменте автопарка автомобили «АвтоВАЗа» составляют не менее половины, – объясняет Бургазлиев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», — К сожалению, для многих людей покупка подержанной «Лады» остается единственной возможностью так или иначе обновлять машину».

Структура вторичного рынка будет меняться за счет подержанных автомобилей немецких и корейских марок в возрасте 7-10 лет, но изменения не будут взрывными, полагает он. Добиться существенного омоложения автопарка получится, если люди будут иметь финансовую возможность приобретать более дорогие и комфортные автомобили, считает доктор экономических наук Сергей Смирнов (НИУ ВШЭ).

«Резкий рост продаж машин во-первых может быть связан с резким ростом доходов населения. И второе – нормальная инфраструктура. Дорожно-транспортное хозяйство, автомагистрали, платные дороги», — делится мнением в беседе с «Газетой.Ru» Смирнов.