Похожа на Tucson: обновленную Hyundai Creta засняли на дороге

В России только стартовали продажи Hyundai Creta нового поколения, а южнокорейская марка уже тестирует обновленный кроссовер. Судя по фотографии, сделанной на родине модели, с рестайлингом Creta снова радикально сменит имидж: на этот раз она станет похожа на Tucson четвертой генерации, который получил сложную оптику, «сросшуюся» с решеткой радиатора с рисунком из трапециевидных элементов. Ожидается, что премьера модернизированной Creta состоится в следующем году.

Фото: © bobaedream.co.kr © bobaedream.co.kr

Светодиодные дневные ходовые огни вместе с решеткой радиатора Creta позаимствует у Tucson, а вот блоки ближнего и дальнего света будут отличаться и получат прямоугольные секции. Кроме этого, обновленная «Крета» обзаведется измененными бампером и капотом. Вероятно, сзади нововведения так же затронут оптику и бампер.

По предварительным данным, моторная гамма Creta с рестайлингом останется прежней. На рынках юго-восточной Азии в нее входят 1,5-литровые бензиновый и дизельных агрегаты мощностью 115 лошадиных сил. На вершине — 1,4-литровая «турбочетверка», выдающая 140 сил. Двигатели сочетаются с «механикой», вариатором либо роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.