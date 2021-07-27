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Обновленную Hyundai Creta засняли на дороге: она похожа на Tucson

Motor.ruиещё 3
1 час назад

В России только стартовали продажи Hyundai Creta нового поколения, а южнокорейская марка уже тестирует обновленный кроссовер. Судя по фотографии, сделанной на родине модели, с рестайлингом Creta снова радикально сменит имидж: на этот раз она станет похожа на Tucson четвертой генерации, который получил сложную оптику, «сросшуюся» с решеткой радиатора с рисунком из трапециевидных элементов. Ожидается, что премьера модернизированной Creta состоится в следующем году.

Похожа на Tucson: обновленную Hyundai Creta засняли на дороге
Фото: © bobaedream.co.kr© bobaedream.co.kr

Светодиодные дневные ходовые огни вместе с решеткой радиатора Creta позаимствует у Tucson, а вот блоки ближнего и дальнего света будут отличаться и получат прямоугольные секции. Кроме этого, обновленная «Крета» обзаведется измененными бампером и капотом. Вероятно, сзади нововведения так же затронут оптику и бампер.

По предварительным данным, моторная гамма Creta с рестайлингом останется прежней. На рынках юго-восточной Азии в нее входят 1,5-литровые бензиновый и дизельных агрегаты мощностью 115 лошадиных сил. На вершине — 1,4-литровая «турбочетверка», выдающая 140 сил. Двигатели сочетаются с «механикой», вариатором либо роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В России официальные продажи «второй» Creta стартовали 26 июля. Кроссовер предлагают в пяти комплектациях и с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым и двухлитровым «атмосферниками», развивающими 123 и 149 лошадиных сил соответственно. Пару «младшему» мотору составляют шестидиапазонные механическая коробка либо автомат, а более мощному положен только автомат. Стоимость варьируется от 1 199 000 до 1 900 000 рублей. Для сравнения, за Creta первого поколения дилеры просят 1 147 000-1 670 000 рублей.

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