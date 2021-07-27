На каких двигателях моющий бензин действительно эффективен

На многих сетевых АЗС продают моющий бензин, который стоит дороже обычного, но, по данным производителей, обладает очищающими мотор свойствами. Насколько он помогает в работе техническим системам?

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Из-за некачественного бензина двигатель быстро загрязняется, на внутренних поверхностях нарастает налет. В камере сгорания тоже прибавляются отложения, попадание такого топлива в картер сказывается и на характеристиках моторного масла. Недогоревшие пары бензина оседают в выпускных клапанах и катализаторе.

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Еще одно следствие некачественного топлива - загрязнение форсунок, из-за чего меняется форма факела распыления. Нагар на впускных клапанах снижает их пропускную способность и подвижность. Для очистки всех этих отложений производители рекомендуют использовать топливо с моющими присадками.

Согласно ГОСТ Р 51866-2002 сорта топлива 5 и 6 могут иметь различные химические добавки, пишет aif.ru. Они называются присадками и могут обладать антидетонационными, антикоррозийными, антистатическими, антиокислительными свойствами. В том числе - и моющими. То есть удаляющими уже имеющийся налет и препятствующими его дальнейшему отложению.

Эксперименты показали, что такие присадки действительно работают. Наибольший эффект виден на двигателях с распределенным впрыском топлива. Такой бензин помогает очистить форсунки и убрать налет на впускных клапанах и в камере сгорания.

А вот в моторах с непосредственным впрыском моющее топливо не справляется с налетом на впускных клапанах. Но форсунки и камеры сгорания он очищает нормально.

После использования моющего бензина улучшаются и показатели работы мотора. Эксперименты показали прирост расхода воздуха. Впускная система способствовала лучшему наполнению цилиндров. Мощность двигателя вырастала в среднем на 7 процентов, а расход топлива снижался на 8 процентов.

Однако моющие сорта бензина не рекомендуется использовать для старых карбюраторных моторов. У таких двигателей топливо поступает в цилиндры не за счет работы форсунок, а с помощью атмосферного давления. Карбюратор чистится иным способом. Да и количество накопленного в старом двигателе налета таково, что постепенное его удаление может оголить зазоры в поршнях. Компрессия упадет, а мощность двигателя снизится.