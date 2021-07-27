Как отличить настоящую дорожную камеру от муляжа?

Дорожные камеры продолжают распространяться по всем городам России. Очень часто вместо работающего оборудования устанавливают муляж, который не может фиксировать нарушения на дороге. Есть несколько способов отличить муляж от настоящей дорожной камеры.

Ещё несколько десятилетий назад дни автомобилистов были более беззаботными. Чтобы получить штраф за нарушение правил дорожного движения, нужно было попасться с поличным на глаза сотрудников ГИБДД. Однако сегодня роль дорожных патрулей выполняют камеры фиксации. Они установлены почти в каждом городе. Стоит автомобилисту неправильно перестроиться или превысить скорость на определённом участке, как через некоторое время на его адрес придёт письмо со штрафом, который нужно оплатить в установленный законом срок.

Видео дня

Дорожные службы могут устанавливать такие камеры фиксации правонарушений не только для записывания штрафов. Дело в том, что большая доля дорожных камер направлена на то, чтобы дисциплинировать и приучить автомобилистов исполнять требования правил дорожного движения. Дорожные камеры являются дорогостоящим оборудованием и требуют выделения большого количества бюджетных средств. Поэтому на дорогах часто вместо стандартных дорожных камер устанавливают муляжи. Такое оборудование практически нельзя отличить от настоящего устройства. Их основная задача – создавать видимость того, что на определённой территории организован контроль за соблюдением правил дорожного движения. При этом муляж дорожной камеры не может фиксировать нарушения – он просто психически воздействует на автомобилистов. Рассмотрим, можно ли отличить его от настоящей камеры.

Чтобы отличить муляж от настоящей камеры, достаточно воспользоваться распространённым среди автомобилистов оборудованием – обычным радар-детектором. Большинство настоящих дорожных камер могут определять скорость транспортных средств и выявлять нарушение скоростного режима. В камере-муляже не предусмотрены радары, поэтому радар-детектор автомобиля никак не будет реагировать на такое устройство.

Кроме того можно поискать необходимую информацию в интернете. Существуют целые базы данных по работающим дорожным камерам. Если вы передвигаетесь по одному и тому же маршруту, можно изучить список установленных камер. Ещё один фактор отличия – работающая камера или радар имеют небольшую красную лампочку, которая говорит о правильном функционировании. Установленный муляж даже не подключается к электросети, поэтому не имеет никаких лампочек в конструкции. Устройство выглядит полностью безжизненным.

Ещё один распространённый вопрос – как избежать штрафов с дорожных камер? Единственный способ – соблюдать требования правил дорожного движения. Безусловно, найти такого автомобилиста, который ни разу не нарушал правила дорожного движения, сегодня невозможно. Однако, если соблюдать установленные рекомендации и применять аккуратное вождение, можно не только избежать частых штрафов, но и сделать управление транспортным средством более безопасным.