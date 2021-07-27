Женские автомобили: ТОП-3 самых стильных моделей

Женщины, выбирая подходящий для себя автомобиль, отдают предпочтение более миниатюрным и компактным моделям, которые идеальны для эксплуатации в городе и не вызывают проблем с парковкой.

Фото: Car.ru Car.ru

При производстве женских моделей особое внимание уделяется дизайну, функциональности, обзорности и другим важным факторам. В рамках аналитических исследований составлен ТОП-3 лучших авто для женщин. В рейтинг вошли легковые автомобили повышенной безопасности разных брендов.

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Skoda Rapid является бесспорным лидером этого перечня. Автомобиль чешского производства активно покупается женщинами благодаря своей надежности, хорошим техническим параметрам, безопасности и доступности запасных частей на рынке.

Автомобиль оснащается 1,4 или 1,6-литровым моторами. Их мощность составляет 90, 110 и 125 лошадиных сил. Вместе с двигателем работает семиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть передним или полным. На каждые 100 километров пути требуется не более 6,2 литра топлива. Недостатком автомобиля становится радиаторная решетка с крупными сотами, она слабо защищает подкапотное пространство от насекомых и мелкого гравия.

KIA Picanto является компактным автомобилем корейского производства, который востребован среди женщин автомобилистов на российском рынке. Машина очень экономична и бюджетна. Под капотом находится бензиновый мотор, мощность которого 69 или 84 лошадиных силы в зависимости от модификации. Вместе с ним работает механическая или автоматическая коробка передач. На каждые 100 километров пути нужно не более 5,4 литров топлива.

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У автомобиля есть несколько недостатков, которые обязательно нужно учитывать. К ним относятся: плохая шумоизоляция – при быстром движении по трассе в салоне ничего не слышно, маленький багажник и жесткая подвеска.

Renault Sandero очень востребованный на российском рынке автомобиль французского производства. Машина идеально подходит для российских дорог и неприхотлива в эксплуатации. Женщины оценят простоту управления и возможность легкой парковки даже в небольших городских дворах.

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Автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором. Его мощность составляет 82 лошадиных силы. Разогнаться до 100 километров в час можно за 14,4-секунды. Большинство водителей уверяют, что максимальная скорость не превышает отметки в 163 километра в час. На каждые 100 километров пути требуется 6,8 литра топлива.