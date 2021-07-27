Новый «китайский Aurus» раскрыли на шпионских фотографиях

В распоряжении сайта Autohome оказались шпионские фотографии нового лимузина Hongqi, известного под индексом N701 и прозвищем «китайским Aurus». Новинка выдержана в фирменном стиле марки, разработанным выходцем из Rolls-Royce Джайлсом Тейлором, — на это указывает массивная решетка радиатора, очертания которой просматриваются сквозь камуфляж, и зауженная передняя оптика. По неофициальным данным, у лимузина N-серии несущий кузов, а в движение его приводит четырехлитровый турбомотор V8. Премьера модели ожидается в 2022 году.

Фото: © autohome.com.cn © autohome.com.cn

Марка Hongqi («Хунцы», или «Красное знамя») входит в концерн FAW и выпускает представительские модели для китайской элиты и чиновников, из-за чего ее часто сравнивают с российским «Аурусом». Пока компания поставляет правящей верхушке рамные лимузины, построенные на платформе Toyota Land Cruiser 200 и оснащенные атмосферным мотором V12 объемом 6,0 литра (408 лошадиных сил).

Однако на подходе новая модель серии N, укомплектованная «турбовосьмеркой», пару которой составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Подробностей о лимузине пока нет, за исключением того, что за его внешность отвечал бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce, создавший в том числе электрический кроссовер Hongqi E-HS9 в стиле Cullinan.

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Без заимствований не обошлось и в этот раз: у N701 прямоугольная решетка с вертикальными ламелями, узкие прямоугольные фары и «строгая» выштамповка по бокам, что делает автомобиль похожим на современные Rolls-Royce.