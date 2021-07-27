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SsangYong разрабатывает брутальный внедорожник с дизайном в стиле Jeep

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Южнокорейская компания SsangYong, которая в конце 2020 года объявила о банкротстве, не прекратила разработку новых моделей. На это раз автопроизводитель опубликовал эскизы перспективного внедорожника X200 с брутальным дизайном, напоминающим Jeep. Никаких подробностей о новинке марка не приводит, однако можно предположить, что автомобиль будет электрическим — переход на электротягу предусмотрен стратегией SsangYong по выходу из кризиса.

SsangYong разрабатывает брутальный внедорожник с дизайном в стиле Jeep
Фото: © SsangYong© SsangYong

X200 призван продемонстрировать философию дизайна марки, получившую название Powered by Toughness («заряженный прочностью»). Новый фирменный стиль SsangYong, по всей видимости, предусмотривает круглые фары, вертикальные прорези радиаторной решетки и угловатые колесные арки. Известно, что за облик модели отвечает шеф-дизайнер марки Ли Канг, который также придумал внешность электрического кроссовера с индексом J100.

SsangYong намерен стать «подлинной маркой внедорожников», причем электрических. По словам Ли Канга, при разработке новых моделей автопроизводитель будет опираться на свое наследие, а именно на брутальные внедорожники прошлого, такие, как Korando первого поколения, который выпускался в 80-х годах прошлого века.

SsangYong

По состоянию на конец прошлого года, долг SsangYong перед кредиторами составлял 165 миллиардов корейских вон (149 миллионов долларов). В декабре автопроизводитель подал иск о банкротстве в суд Сеула.

На днях стало известно, что компанию может спасти американский холдинг HAAH Automotive, который хочет выкупить контрольный пакет акций марки. Сумма сделки составит около 250–350 миллионов долларов.

Бортжурнал,SsangYong,Jeep,
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