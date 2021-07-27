SsangYong разрабатывает брутальный внедорожник с дизайном в стиле Jeep

Южнокорейская компания SsangYong, которая в конце 2020 года объявила о банкротстве, не прекратила разработку новых моделей. На это раз автопроизводитель опубликовал эскизы перспективного внедорожника X200 с брутальным дизайном, напоминающим Jeep. Никаких подробностей о новинке марка не приводит, однако можно предположить, что автомобиль будет электрическим — переход на электротягу предусмотрен стратегией SsangYong по выходу из кризиса.
X200 призван продемонстрировать философию дизайна марки, получившую название Powered by Toughness («заряженный прочностью»). Новый фирменный стиль SsangYong, по всей видимости, предусмотривает круглые фары, вертикальные прорези радиаторной решетки и угловатые колесные арки. Известно, что за облик модели отвечает шеф-дизайнер марки Ли Канг, который также придумал внешность электрического кроссовера с индексом J100.
SsangYong намерен стать «подлинной маркой внедорожников», причем электрических. По словам Ли Канга, при разработке новых моделей автопроизводитель будет опираться на свое наследие, а именно на брутальные внедорожники прошлого, такие, как Korando первого поколения, который выпускался в 80-х годах прошлого века.
По состоянию на конец прошлого года, долг SsangYong перед кредиторами составлял 165 миллиардов корейских вон (149 миллионов долларов). В декабре автопроизводитель подал иск о банкротстве в суд Сеула.
На днях стало известно, что компанию может спасти американский холдинг HAAH Automotive, который хочет выкупить контрольный пакет акций марки. Сумма сделки составит около 250–350 миллионов долларов.