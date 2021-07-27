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Составлен ТОП-5 самых необычных «Запорожцев», которые продаются в РФ

Car.ru
1 час назад

Многие «Запорожцы» все еще находятся на ходу. Некоторые из них в необычном виде продают сейчас в России.

ТОП-5 самых необычных «Запорожцев» в России
Фото: Car.ruCar.ru

На первом месте рейтинга располагается ЗАЗ-965А. Машина в хорошем состоянии, она в течение шести лет проходила реставрацию и сейчас продается за 900 тысяч рублей.

Следом идет брутальный вездеход, сконструированный на основе ЗАЗа-965. Продавец утверждает, что его автомобиль предназначен для поездок с девушками. Стоимость – 220 тысяч рублей.

На третьей позиции списка – классическая 965-я модель. Она никогда не реставрировалась, но находится на полном ходу. Покупатель, кроме самого автомобиля, получит еще и дополнительный мотор без пробега. Стоимость этого экземпляра составляет 300 тысяч рублей.

Еще один «Запорожец» больше представляет собой каркас, покрытый ржавчиной. По словам собственника, машина пребывает в приемлемом виде и из нее можно создать что-то нормальное. Цена – всего 20 тысяч рублей.

Замкнул перечень ЗАЗ-965 в кузове кабриолет. В описании он характеризуется как проверенный и надежный для туристических поездок.

Бортжурнал,
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