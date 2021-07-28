Kia готовит рестайлинг кроссовера Soul

В Сети появились шпионские фото прототипа Kia Soul. Автомобиль скрыт под камуфляжем, поэтому все изменения экстерьера не заметны. Есть информация о том, что новинка станет более технически оснащённой.

Ожидается незначительное изменение бамперной группы. Конечно же, появится новый логотип на капоте и крышке багажника, произойдут перемены и с радиаторной решеткой. Возможно, Soul получит оптику с иной внутренней архитектурой.

Вполне вероятно, что внутри обновленной модели будет модернизированная цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10.25-дюймовым дисплеем. Предусмотрен комплекс систем помощи Drive Wise с расширенным функционалом. Машина сможет распознавать велосипедистов даже во время движения задним ходом.

car.ru

В настоящее время в России стоимость актуальной версии Kia Soul начинается от 1 2229 900 рублей. На кроссовере стоит «атмосферник» мощностью 123 и 150 лошадиных сил, есть вариант турбомотора на 200 лошадиных сил.