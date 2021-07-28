Стук из-под капота: на какие звуки двигателя можно не обращать внимания

Посторонний стук, доносящийся из мотора автомобиля, как правило, вызывает у водителя легкую панику. Обычно звуки принимают за предвестник скорого капремонта двигателя, но как показывает опыт эксплуатации машин самых разных марок, далеко не каждый стук в двигателе говорит о его неисправности.
К относительно безопасным стукам относятся прежде всего издаваемые при "перекладке" поршня, то есть момента, когда он заканчивает движение вверх и начинает опускаться вниз. Обычно такие звуки появляются на подержанных агрегатах из-за износа поршневых колец и увеличения зазора между поршнем и стенками цилиндра, пишет портал "Автовзгляд". Если стук исчезает после прогрева двигателя, на него можно не обращать внимания. Такой мотор прослужит долгие годы при отсутствии перегрузок и использовании качественного масла.
Еще один безвредный источник стуков – гидрокомпенсатор клапана, работа которого поддерживает давление в системе смазки мотора. В частности, в его задачи входит обеспечение оптимальной высоты подъема клапанов. Если стуки гидрокомпенсатора слышны только при прогреве силового агрегата, на них также можно не обращать внимания. Такие звуки говорят о том, что он немного изношен и не держит давление масла "на холодную". О замене детали следует задуматься, если он продолжает шуметь и после прогрева мотора.