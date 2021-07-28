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В Японии за УАЗ "Хантер" выстраиваются очереди. Даже за подержанными

Российская Газета
1 час назад

Компания Autoriesen занимается импортом российских автомобилей в Японию. Основные модели - Lada Niva Legend и УАЗ "Хантер". На последний в стране резко возрос спрос: не успеет появиться объявление о продаже, как машина тут же покупается. Причём в любом состоянии.

В Японии за УАЗ "Хантер" выстроились очереди
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Привлекает в российских внедорожниках утилитарность и надёжность. Например, отсутствие электрических стеклоподъёмников для покупателя из Японии совсем не минус, а даже плюс: если, к примеру, моторчик выйдет из строя, на улице минус 50 градусов по Цельсию, а у вас не закрывается окно, то смерть гарантирована.

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Несомненный плюс - рамная конструкция, как у иконических Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser 70, благодаря ей можно не опасаться за то, что поездка будет прервана после встречи с большим животным или здоровенным валуном.

Ещё один плюс: возможность отремонтироваться практически в любой мастерской. Проблем с запчастями, как заявил представитель импортёра, нет: они есть в наличии, а если нужна деталь под заказ, то её доставка занимает мало времени.

Также японцам по нраву полный привод и, как отмечается в статье Yahoo Japan, "мощный мотор".

В Autoriesen говорят, что на "Хантер" сохраняется стабильный спрос, благодаря чему стоимость не падает, в том числе и на подержанные экземпляры. Практически нет тех, кто хотел бы продать внедорожник.

"Лишь один клиент опубликовал в блоге объявление, и автомобиль тут же купили", - сообщил импортёр.

Однако в комментариях под статьёй пользователи выразили альтернативное мнение. Один из них написал, что старый японский внедорожник гарантированно будет надёжным несмотря на свой возраст, а российский автомобиль, даже если он новый, вызывает лишь опасения.

Также некоторые в противовес словам дилера сообщили о долгих поставках запчастей и назвали мужественными людей, которые покупают машины из России (в контексте единственного автомобиля - прим. "РГ").

Тем не менее, в комментариях хватает и защитников, которые придерживаются мнения, что такие авто, как УАЗ "Хантер", являются настоящими "автомобилями мечты", а современные Defender и G-Class давно потеряли свой шарм, стали одними из многих.

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