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BMW 7-Series 2023 года унаследует черты нового BMW iX

Car.ru
2 часа назад

О намерении компании BMW выпустить новый флагман 7-Series известно уже давно. Недавно свидетели увидели прототип машины на тестах. Частично новинка схожа с моделью iX.

BMW 7-Series 2023 года унаследует черты нового BMW iX
Фото: Car.ruCar.ru

Новый BMW 7-Series получил одну отличительную особенность задние серийные фонари, которые смотрятся более чем хорошо. Они сделаны в стилистике BMW iX, представляя собой пару тонких полосок, простирающиеся по задним крыльям и на крышку багажного отсека.

Изображения новинки очевидцы сделали, когда немецкий электрокар заряжали энергией на стоянке. В связи с этим невозможно было рассмотреть фронтальную сторону 7-Series, поэтому вопрос о наличии серийной головной оптики остается открытым. Но даже и на основе имеющейся информации можно сделать вывод, что создатели при разработке новинки вдохновлялись кроссовером BMW iX.

Известно кое-что и о внутреннем пространстве автомобиля. Так, он получил системы управления передних кресел и внешние задние зеркала в духе Mercedes S-Class. Предполагается, что BMW 7-Series выйдет на рынок с изогнутым большим экраном на лицевой панели в стиле все того же iX.

Бортжурнал,BMW,
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