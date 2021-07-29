BMW 7-Series 2023 года унаследует черты нового BMW iX

О намерении компании BMW выпустить новый флагман 7-Series известно уже давно. Недавно свидетели увидели прототип машины на тестах. Частично новинка схожа с моделью iX.

Новый BMW 7-Series получил одну отличительную особенность задние серийные фонари, которые смотрятся более чем хорошо. Они сделаны в стилистике BMW iX, представляя собой пару тонких полосок, простирающиеся по задним крыльям и на крышку багажного отсека.

Изображения новинки очевидцы сделали, когда немецкий электрокар заряжали энергией на стоянке. В связи с этим невозможно было рассмотреть фронтальную сторону 7-Series, поэтому вопрос о наличии серийной головной оптики остается открытым. Но даже и на основе имеющейся информации можно сделать вывод, что создатели при разработке новинки вдохновлялись кроссовером BMW iX.