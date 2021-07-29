Скамейка-скутер: Ford показал новый вид городского транспорта

Ford представил победителей организованного им конкурса Smart Mobility Challenge – двух студентов-дизайнеров из Великобритании, которые придумали, как решить проблему с нехваткой места в густонаселенных городах. Корентин Жанель и Гийом Инноченти представили проект TOD, или Talk or Drive. Это ездовая скамейка, функции которой понятны из ее названия: на ней можно ехать либо отдыхать за беседой. На реализацию проекта фонд Ford Fund выделит 14 600 евро (1,2 миллиона рублей).
Как отмечает Ford, проект не только играет на популярности скутеров, самокатов и других подобных транспортных средств, но и учитывает растущую потребность в уличной мебели в мегаполисах. Скамьи TOD отлично впишутся в городскую среду и подтолкнут жителей к более частому общению, уверен директор по дизайну Ford of Europe Амко Линартс.
У TOD два режима – статичный и мобильный. В первом случае устройство служит скамьей, но не совсем обычной: ее можно разложить так, чтобы на ней хватило места для троих, а также соединить с другими TOD и превратить в столик для пикника.
В мобильном режиме TOD становится скутером для двух пассажиров — на нём можно передвигаться со скоростью не более 20 километров в час. По центру расположен небольшой отсек для перевозки вещей, а по бокам и сзади предусмотрены эластичные держатели для длинных предметов. Также владельцы TOD смогут делиться своими устройствами с помощью приложения для смартфона.
Когда Жанель и Инноченти построят первый прототип, пока неизвестно. Кроме гранта победителям, Ford Fund выделит еще 71 780 евро (6,2 миллиона рублей) другим участникам из Германии, Испании и Великобритании.
В мае альянс Stellantis показал работы школьников, задачей которых было изобразить Jeep будущего с электрической силовой установкой. Победил «Джип» под названием Grand Teton с переосмысленной в футуристичном ключе фирменной решеткой радиатора и выпуклым шестиугольным окном сзади.