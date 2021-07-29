Скамейка-скутер: Ford показал новый вид городского транспорта

Ford представил победителей организованного им конкурса Smart Mobility Challenge – двух студентов-дизайнеров из Великобритании, которые придумали, как решить проблему с нехваткой места в густонаселенных городах. Корентин Жанель и Гийом Инноченти представили проект TOD, или Talk or Drive. Это ездовая скамейка, функции которой понятны из ее названия: на ней можно ехать либо отдыхать за беседой. На реализацию проекта фонд Ford Fund выделит 14 600 евро (1,2 миллиона рублей).

Фото: TOD © Ford TOD © Ford

Как отмечает Ford, проект не только играет на популярности скутеров, самокатов и других подобных транспортных средств, но и учитывает растущую потребность в уличной мебели в мегаполисах. Скамьи TOD отлично впишутся в городскую среду и подтолкнут жителей к более частому общению, уверен директор по дизайну Ford of Europe Амко Линартс.

TOD Ford

У TOD два режима – статичный и мобильный. В первом случае устройство служит скамьей, но не совсем обычной: ее можно разложить так, чтобы на ней хватило места для троих, а также соединить с другими TOD и превратить в столик для пикника.

В мобильном режиме TOD становится скутером для двух пассажиров — на нём можно передвигаться со скоростью не более 20 километров в час. По центру расположен небольшой отсек для перевозки вещей, а по бокам и сзади предусмотрены эластичные держатели для длинных предметов. Также владельцы TOD смогут делиться своими устройствами с помощью приложения для смартфона.

Когда Жанель и Инноченти построят первый прототип, пока неизвестно. Кроме гранта победителям, Ford Fund выделит еще 71 780 евро (6,2 миллиона рублей) другим участникам из Германии, Испании и Великобритании.