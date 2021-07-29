За что могут посадить перекупщика после продажи автомобиля

Услуги перекупщика имеют много общего с работой продавца на рынке. Но здесь дело обстоит гораздо сложнее, есть ряд нюансов, которые могут обернуться большими неприятностями.

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Перекупщики в большинстве своем являются легальными продавцами. В их обязанности входит быстрый и грамотный подбор машины. Специалист знает специфику рынка и может предложить клиенту машину намного дешевле рыночной стоимости.

Преимуществом является и то, что продавец сразу же получает все деньги на руки, без лишней траты времени. Таким образом, в выигрыше оказывается и покупатель, и продавец авто.

Даже к честному и проверенному перекупщику предъявляются серьезные претензии при обнаружении каких-либо дефектов авто. Факт сокрытия неполадок автомобиля с пробегом законодательством определяется как мошенничество, за которое перекупщик понесет уголовную ответственность согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ. В данном случае не имеет значения, был ли скрыт дефект намеренно либо же по невнимательности.

Проблема с авто может обнаружиться не сразу, а скрываться глубоко в его устройстве. Неполадка всплывет в ходе эксплуатации транспортного средства и ляжет пятном на репутации перекупщика.

Причиной штрафа может стать скручивание пробега. Таких авто в России продается немало – от 10% до 32%. Скрутить пробег может необязательно перекупщик, но и сам продавец. В этом случае ответственность понесет как продавец за мошенничество и предоставление ложных характеристик, так и перекупщик, который автоматически становится частью мошеннической схемы. При этом сам он может даже и не знать о криминальном прошлом автомобиля.