«Мы никак не защищены»: водитель «Яндекс.Такси» рассказал о конфликтах с пассажирами

Инцидент с глухонемым водителем такси прославил столицу Сибири на всю страну. Нетрезвый пассажир тогда перепутал автомобили и в грубой форме требовал отвезти его домой. О ситуации стало известно благодаря записи авторегистратора, попавшей в интернет. Этот эпизод не является исключительным. Всего двумя неделями ранее пьяная пассажирка новосибирского такси отказалась платить за проезд, оскорбляла и била водителя ногами. О том, в каких условиях приходится работать представителям «Яндекс.Такси», на условиях анонимности рассказал «ФедералПресс» 43-летний водитель с 8-летним стажем, попросивший называть его Андреем.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Нарушителей у нас не блокируют

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Вы слышали о недавнем инциденте с глухонемым таксистом? Что думаете по этому поводу?

— Да, конечно, слышал. Случай абсолютно вопиющий. Мало того, что мужчина был не прав, так он еще и срывается на человека с ограниченными возможностями. Я считаю, что таких клиентов нужно блокировать в приложении в этот же день.

Думаете, что его теперь заблокируют?

— Вряд ли. Политика нашей конторы работает не на таксистов, а на клиентов. Клиент – это деньги, поэтому «Яндекс» в любой ситуации чаще встает на сторону пассажира. Грустно, но факт.

Как нужно себя вести с проблемными клиентами? Сами часто с ними сталкиваетесь?

— Сталкиваюсь почти каждый день. Многие люди считают, что мы обслуга и с нами можно себя вести себя как угодно. Я работаю в такси 17 лет и уже привык к подобным случаям. Если клиент позволяет себя хамство или, еще хуже, рукоприкладство, я просто останавливаю машину и вежливо прошу выйти. Лучше потерять 250–300 рублей, чем терпеть унижения и грубое общение.

Нападения не редкость

У вас были случаи, когда клиент применял по отношению к вам физическую силу?

— Да, конечно. Пьяный пассажир подумал, что я отдал ему не всю положенную сдачу, и кинулся на меня с кулаками. Через пару минут мне удалось убедить его, что он не прав, но клиент даже не извинился, а просто ушел, хлопнув дверью.

Получается, что таксисты в таких ситуациях никак не защищены?

— Мы можем пожаловаться на клиента, но, как я уже говорил, контора в 90% случаев встает на сторону пассажира. Более того, недобросовестные клиенты часто пользуются этой привилегией. Например, пассажиру достаточно пожаловаться на любую мелочь или даже придумать ее. В таком случае сервис возвращает ему деньги за поездку или дает промокод на следующую поездку бесплатно.

Зарплата все оправдывает

Сколько зарабатывают водители «Яндекс.Такси?» Соответствует ли уровень зарплаты сложностям, с которыми сталкиваются таксисты?

— Зарплата зависит от одного важного фактора – свой автомобиль или арендованный. Я езжу на своей машине, поэтому в месяц у меня выходит в районе 40 тысяч рублей. Ребята, которые арендуют машину, получают в среднем 25 тысяч рублей. Это все при условии, что ты работаешь шесть дней в неделю и практически целый день. У таксистов без собственного автомобиля значительная часть заработка уходит на оплату аренды. Не скажу, что я жалуюсь на свою зарплату. Многие мои знакомые имеют высшее образование, работают по специальности и получают 30–35 тысяч рублей, а я 40 тысяч, работая водителем без образования. Поэтому да, в моем случае зарплата оправдывает сложности.

Можете дать совет тем, кто хочет устроиться на работу в такси? Какими качествами нужно обладать для этой работы?

— Я думаю, что самое главное – это стрессоустойчивость. В работу поначалу тяжело влиться, так как проводить целый день за рулем довольно сложно. Я пытаюсь расценивать это не как обязанность, а как возможность покататься по городу и еще заработать на этом. В офисе бы, например, я работать не смог, потому что люблю постоянно находится в движении. Также новичкам бывает трудно общаться с таким большим количеством людей, но через один-два месяца работы это придет само собой. Привыкаешь к темпу очень быстро.

РИА "ФедералПресс"