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Стоит ли покрывать автомобиль керамикой или жидким стеклом?

Car.ru
1 час назад

Керамика и жидкое стекло представляют собой разновидности составов, используемых для нанесения защитного кузовного покрытия.

Стоит ли покрывать автомобиль керамикой или жидким стеклом?
Фото: Car.ruCar.ru

После того, как они будут нанесены, на его поверхности образуется защитная пленка, блестящая на солнце и защищающая от механического типа воздействия, с появлением гидрофобного эффекта – отталкиванием воды и грязи.

Car.ru

Отличие керамики от жидкого стекла. Жидкое стекло представляет собой более бюджетный вариант защитного средства. У него более низкий индекс жесткости (7Н) и уменьшенный срок службы. Вторым отличием от керамики является создание исключительно защитной пленки, без осуществления пропитки лака.

Положительные стороны. К плюсам модели можно отнести следующие моменты:
  • Сохраняет свежесть лакокрасочного покрытия;
  • Защищает от легких царапин или несильного «пескоструя» (не защищает от камней);
  • Гидрофобный эффект, отталкивает влагу и грязь (зависит от средства);
  • Придает блеск (зависит от средства).
Отрицательные стороны. К ним относятся:
  • В сложных условиях России покрытие не используется на протяжении длительного времени;
  • Несравнимые затраты на их обслуживание и уход.
Срок удержания нанесенного покрытия. Сроки, которые могут прослужить отдельные покрытия, составляет:
  • Керамика Ceramic Pro 30 000 рублей до 3 лет
  • Керамика Sensha 24 000 рублей до 8 лет
  • Жидкое стекло Hi-Mohs 45 000 или 65 000 рублей до 2-3 лет
  • Жидкое стекло Н7 8000 рублей до 1 года
  • Жидкое стекло Real Glass Coat 13 000 рублей до 1,5 лет
  • Жидкое стекло Cquk (C.Quartz) – до 2 лет.

Следует принимать во внимание, что сюда не входит стоимость подготовки кузова – работы по чистке и полировке. Стоимость таких работ дополнительно составит от 2 до 4 тысяч рублей.

Можно ли выполнить нанесение самому? Приобрести средство и выполнить его нанесение самому будет на порядок дешевле, чем обратиться в детейлинг студию. Но для работы с жидким типом покрытий потребуются навыки и опыт. Если зазеваться и пропустить момент начала полимеризации состава, весьма недешевого, то отполировать его уже не удастся, придется убирать абразивной полировкой. Помимо этого, чтобы правильно нанести многие покрытия, нужно иметь особые лампы для промежуточного или финишного запекания слоев.

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