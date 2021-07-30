Стоит ли покрывать автомобиль керамикой или жидким стеклом?

Керамика и жидкое стекло представляют собой разновидности составов, используемых для нанесения защитного кузовного покрытия.
После того, как они будут нанесены, на его поверхности образуется защитная пленка, блестящая на солнце и защищающая от механического типа воздействия, с появлением гидрофобного эффекта – отталкиванием воды и грязи.
Отличие керамики от жидкого стекла. Жидкое стекло представляет собой более бюджетный вариант защитного средства. У него более низкий индекс жесткости (7Н) и уменьшенный срок службы. Вторым отличием от керамики является создание исключительно защитной пленки, без осуществления пропитки лака.
Следует принимать во внимание, что сюда не входит стоимость подготовки кузова – работы по чистке и полировке. Стоимость таких работ дополнительно составит от 2 до 4 тысяч рублей.
Можно ли выполнить нанесение самому? Приобрести средство и выполнить его нанесение самому будет на порядок дешевле, чем обратиться в детейлинг студию. Но для работы с жидким типом покрытий потребуются навыки и опыт. Если зазеваться и пропустить момент начала полимеризации состава, весьма недешевого, то отполировать его уже не удастся, придется убирать абразивной полировкой. Помимо этого, чтобы правильно нанести многие покрытия, нужно иметь особые лампы для промежуточного или финишного запекания слоев.