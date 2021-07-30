Стоит ли покрывать автомобиль керамикой или жидким стеклом?

Керамика и жидкое стекло представляют собой разновидности составов, используемых для нанесения защитного кузовного покрытия.

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После того, как они будут нанесены, на его поверхности образуется защитная пленка, блестящая на солнце и защищающая от механического типа воздействия, с появлением гидрофобного эффекта – отталкиванием воды и грязи.

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Отличие керамики от жидкого стекла. Жидкое стекло представляет собой более бюджетный вариант защитного средства. У него более низкий индекс жесткости (7Н) и уменьшенный срок службы. Вторым отличием от керамики является создание исключительно защитной пленки, без осуществления пропитки лака.

Сохраняет свежесть лакокрасочного покрытия;

Защищает от легких царапин или несильного «пескоструя» (не защищает от камней);

Гидрофобный эффект, отталкивает влагу и грязь (зависит от средства);

Придает блеск (зависит от средства). Положительные стороны. К плюсам модели можно отнести следующие моменты:

В сложных условиях России покрытие не используется на протяжении длительного времени;

Несравнимые затраты на их обслуживание и уход. Отрицательные стороны. К ним относятся:

Керамика Ceramic Pro 30 000 рублей до 3 лет

Керамика Sensha 24 000 рублей до 8 лет

Жидкое стекло Hi-Mohs 45 000 или 65 000 рублей до 2-3 лет

Жидкое стекло Н7 8000 рублей до 1 года

Жидкое стекло Real Glass Coat 13 000 рублей до 1,5 лет

Жидкое стекло Cquk (C.Quartz) – до 2 лет. Срок удержания нанесенного покрытия. Сроки, которые могут прослужить отдельные покрытия, составляет:

Следует принимать во внимание, что сюда не входит стоимость подготовки кузова – работы по чистке и полировке. Стоимость таких работ дополнительно составит от 2 до 4 тысяч рублей.