Рассекречен интерьер минивэна Hyundai Custo

В начале недели компания Hyundai показала внешность минивэна Custo. Сегодня корейская марка рассекретила интерьер данной модели.

Фото: Hyundai Hyundai

Итак, переднюю часть внутреннего убранства отличает фирменное рулевое колесо, компактный цифровой щиток приборов, вертикальный 10,4-дюймовый планшет, а также кнопочный селектор и подрулевые лепестки, которые отвечают за управление автоматической трансмиссией.

Семиместный Hyundai Custo имеет посадочную схему 2+2+3. Кресла второго ряда оснащаются электроприводом, различными регулировками, выдвижными подставками для ног. В салоне предусмотрена и двухсекционная панорамная крыша.

Hyundai

Hyundai

Что касается дизайна экстерьера, то оперение Custo выполнено в стилистике нового Tucson. При этом боковины кузова обладают рельефными выштамповками.

Длина минивэна составляет 4950 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1734 мм. Колёсная база - 3055 мм. Машина оборудована сдвижными дверями сзади.

В линейку силовых агрегатов автомобиля войдут бензиновые "турбочетверки" объёмом 1,5 литра (170 л. с.) и 2,0 литра (236 л. с.). Оба мотора работают в связке с 8-ступенчатым "автоматом". Привод - передний.