Hyundai назвала характеристики самой мощной Elantra N

Компания Hyundai продолжает тизерную кампанию, предваряющую премьеру "заряженного" седана Elantra N.

Фото: Hyundai Hyundai

На этот раз новых фото не опубликовали, но зато корейцы назвали дату дебюта и характеристики двигателя.

Hyundai Elantra N получила двухлитровую турбированную "четвёрку", отдача которой составляет 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. Таких показателей нет ни у одного из конкурентов: ни у Toyota Corolla, ни у Volkswagen Jetta, ни у Kia Cerato.

Также заявлено, что 2.0 T-GDi можно будет заказать в паре с 8-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Премьера Hyundai Elantra N состоится 19 августа в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.