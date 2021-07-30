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Hyundai назвала характеристики самой мощной Elantra N. Дебют - в августе

Российская Газета
1 час назад

Компания Hyundai продолжает тизерную кампанию, предваряющую премьеру "заряженного" седана Elantra N.

Hyundai назвала характеристики самой мощной Elantra N
Фото: HyundaiHyundai

На этот раз новых фото не опубликовали, но зато корейцы назвали дату дебюта и характеристики двигателя.

Hyundai Elantra N получила двухлитровую турбированную "четвёрку", отдача которой составляет 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. Таких показателей нет ни у одного из конкурентов: ни у Toyota Corolla, ни у Volkswagen Jetta, ни у Kia Cerato.

Также заявлено, что 2.0 T-GDi можно будет заказать в паре с 8-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Премьера Hyundai Elantra N состоится 19 августа в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.

В России Hyundai Elantra можно купить с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 128 и 150 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом". Цены стартуют от 1 449 000 рублей.

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