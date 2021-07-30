Осторожность не помешает: как проверить подлинность постановления о штрафе

По закону у водителя всего 10 дней, чтобы обжаловать штраф, и 20 дней на внесение оплаты со скидкой 50%. Если штраф назначил инспектор на месте нарушения, вопросов нет. Но если пришел штраф с камеры, важно понять, действительно ли нарушены правила, за что выписано постановление и подлинное ли оно.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Как узнать, выписан ли штраф ГИБДД, и посмотреть, за что он назначен, узнаете из нашего материала.

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Как можно узнать, действительно ли назначен штраф

До того, как внести оплату по постановлению, водитель должен узнать, за что ему назначили штраф и подлинное ли уведомление он получил.

После введения государством скидки 50% при оплате штрафа в двадцатидневный срок сборы значительно выросли. Водители стали активно пользоваться предоставленной возможностью, и тут же появились мошенники, желающие извлечь выгоду из ситуации.

Схема обмана проста: мошенники делают снимки обычной камерой на дорогах с интенсивным движением, после чего готовят и распечатывают письма и направляют собственникам машин. Адреса автовладельцев находят по краденым базам.

Если часть водителей проверяет подлинность штрафа, прежде чем его оплатить, то другая часть по незнанию вносит оплату, особенно если сумма небольшая. Таким образом мошенники получают неплохой доход на неосмотрительности автомобилистов.

Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать, как посмотреть, за что назначен штраф, и проверить постановление на подлинность.

Графу с получателем средств, где указано управление федерального казначейства и сумма к оплате. У мошенников будет указано какое-нибудь ООО, электронный кошелек или ЗАО.

К постановлению должны быть приложены два фотоснимка – с общим планом машины и госномером. Если фото нечеткое, номер видно плохо, то это повод насторожиться.

Информация о наложенных санкциях будет продублирована на официальном сайте ГИБДД, Госуслугах и сайтах-агрегаторах, использующих сведения с портала Госавтоинспекции при генерации отчетов, например, avtocod.ru. Подлинное постановление от ГИБДД обязательно должно содержать:

Если постановление о штрафе пришло, а на интернет-ресурсах информации нет, постановление поддельное.

Как узнать, за что выписали штраф

официальный портал ГИБДД;

Госуслуги;

avtocod.ru;

onlinegibdd.ru Есть проверенные способы убедиться в наличии имеющихся штрафов и понять, за что их выписали. Можно зайти, например, на следующие сайты:

Ниже мы расскажем, как узнать данные о штрафе через каждый из этих сервисов.

Как узнать, за что пришел штраф на сайте ГИБДД

Официальный портал автоинспекции показывает дату правонарушения, статью КоАП, по которой выписан штраф, и сумму, которую необходимо внести.

Проверка осуществляется следующим способом.

Нужно войти в раздел «Сервисы» и выбрать вкладку «Проверка штрафов.

Внести данные в поля с госзнаком и свидетельством о регистрации ТС и запросить проверку.

Если у водителя есть неоплаченные штрафы, сайт их покажет.

Штрафы через портал ГИБДД можно проверить бесплатно и без регистрации.

Как узнать, за что пришел штраф ГИБДД на Госуслугах

На Госуслугах придется пройти регистрацию с последующим подтверждением личности через МФЦ, но проверка тоже бесплатная.

Чтобы получить информацию о штрафах, нужно войти в раздел с услугами и выбрать «Транспорт и вождение».

Перейти к разделу «Автомобильные и дорожные штрафы».

Нажать на кнопку «Проверить».

Проверка начнется автоматически по указанным при регистрации сведениям о правах и СТС. Если штрафы есть, отобразится основание, дата фиксации нарушения и сумма к оплате.

Как понять, за что штраф, при помощи сервиса avtocod.ru

Для проверки через сервис «Автокод» нужен VIN или госномер машины. Проверка платная, но она показывает много данных на момент генерации отчета: количество владельцев, ДТП, пробег, среднерыночную стоимость, залог, исполнительные производства в отношении владельца и др. Эти сведения особенно актуальны при продаже автомобиля.

В блоке со штрафами, помимо основания, номера постановления и суммы к оплате, может отобразиться фото нарушения, если оно попало на камеру.

Как узнать, за что штраф, по постановлению на onlinegibdd.ru

На onlinegibdd.ru штрафы можно проверить по СТС и номеру постановления.

Заходим на сайт, выбираем раздел «Частным лицам», затем – «Проверить и оплатить штрафы».

Cпускаемся в низ страницы и выбираем пункт «Оплатить штраф по УИН».

Вводим номер постановления и нажимаем на кнопку «Проверить штраф».

По окончании проверки отобразится информация о штрафах с номером СТС, дата и время совершения нарушения, место и фото в момент нарушения.

Что делать, если есть неоплаченный штраф

После того, как вы узнали, что у вас есть неоплаченный штраф и за что он выписан, нужно оплатить его по постановлению.

По закону, водитель должен произвести оплату в течение 60 дней. Еще 10 дней дается на то, чтобы обжаловать штраф в случае несогласия. При оплате в течение 20 дней с момента получения постановления, как мы уже сказали выше, предоставляется скидка 50%.

на портале ГИБДД;

на сайте Госуслуг;

в кассе любого банка;

виртуальными деньгами: «Вебмани», «Киви», «Яндекс» и др.;

на сайте onlinegibdd.ru;

при помощи платежного терминала;

с помощью различных приложений от российских банков, например, «Сбербанк-онлайн». Оплату можно внести:

Кассы банков, терминалы и электронные кошельки могут взимать комиссию за перевод, поэтому заранее уточняйте этот вопрос. Без комиссии оплаты принимают «Госуслуги», сайт ГИБДД, «Сбербанк-онлайн».

Бывает, что штраф приходит по ошибке, но водители вносят оплату сразу, чтобы не лишиться права на скидку, а после оспаривают постановление. Деньги можно вернуть, если ГИБДД или суд отменят санкции. Для этого нужно подать рукописное заявление в ГИБДД, выписавшее постановление, и приложить решение суда или автоинспекции об отмене штрафа. Средства вернут на указанный в заявлении банковский счет.

Как узнать, оплачен ли штраф

После того, как водитель внес оплату по постановлению, нужно проверить, оплачен ли штраф. Сделать это нужно не раньше, чем через 5-7 дней после оплаты. За это время деньги поступят в казну, а штраф в базе ГИБДД отметят как оплаченный.

Чтобы узнать, оплачен ли штраф ГИБДД, не нужно ехать в автоинспекцию. Достаточно воспользоваться теми же онлайн-сервисами, через которые проверяли наличие штрафов.

при помощи сайта ГИБДД;

сервиса на портале «Госуслуг»;

портала Avtocod.ru;

сайта onlinegibdd.ru. Узнать, оплачен штраф или нет, можно: