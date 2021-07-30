SsangYong приступил к тестам нового внедорожника J100

В Южной Корее был сфотографирован прототип новой модели SsangYong - внедорожника J100, который до этого видели лишь на скетчах. Значит, компания делает всё возможное, чтобы не прекратить своё существование из-за банкротства.

Фото: bobaedream.co.kr bobaedream.co.kr

Передняя часть полностью повторяет автомобиль, показанный ранее на дизайнерских зарисовках: J100 имеет узкие решётку радиатора и фары, у которых есть светодиодная подводка; также новинку выделяет массивный бампер с вертикальными нишами противотуманных фар.

Никаких технических подробностей о новом внедорожнике нет. Вряд ли у SsangYong были деньги на разработку новой платформы, поэтому в основе J100, скорее всего, лежит Korando. Это логично, так как известно, что J100 будет электрическим, а недавно компания заявила, что подготовила к выпуску батарейный SangYong Korando e-Motion. Правда, и о нём никакой информации нет.

Если у южнокорейской компании всё сложится так, как она планирует, то J100 должен выйти в следующем году.

В настоящее время SsangYong объявлена банкротом. План по спасению базируется, разумеется, на поиске инвестора, но пока он не найден, компания пытается вытащить себя сама: часть сотрудников отправлена в двухгодовой отпуск, тем, кто работает, урезали зарплату, в том числе топ-менеджерам, остановлен приём новых сотрудников.