Не тормози: Range Rover пересек озеро под водой

В Сети опубликовали видео, в котором водитель Range Rover Classic при помощи самодельного шноркеля пересекает озеро, полностью погрузив внедорожник под воду. При этом владелец автомобиля даже не закрыл окна, поэтому в какой-то момент заплыва ему пришлось глотнуть кислорода. Судя по тому, что машина без проблем продолжила свой путь на другом берегу, Range Rover прошел ряд серьезных модификаций.

Фото: Instagram/@acapella_2.0 Instagram/@acapella_2.0

Большинство владельцев внедорожников охотно испытывают возможности своих автомобилей в подтопленной местности или во время пересечения небольших ручьев. Однако владелец этого пятидверного Range Rover Classic решил переплыть полноценное озеро, глубина которого никак не рассчитана на проезд машины. Для полного погружения внедорожник оборудовали метровой трубой, которая выполняла роль шноркеля. Кроме того, автомобиль прошел ряд технических модификаций, в ходе которых «Рендж Роверу» загерметизировали моторный отсек и электропроводку.

Во время заплыва все окна, а также багажный отсек Range Rover оставались открыты, поэтому о сохранности салона не могло быть и речи. При этом, когда внедорожник полностью ушел под воду, водителю пришлось высунуться из окна, чтобы вдохнуть воздуха, а также проверить направление движения, ведь под водой видимость практически нулевая. В результате автомобиль успешно справился с суровым испытанием, выехав на противоположный берег озера.