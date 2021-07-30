Подсчитана ликвидность китайских автомобилей через 3–5 лет эксплуатации

Автомобили китайского производства становятся все более востребованными на российском рынке.

Фото: Car.ru Car.ru

Вот только далеко не все модели могут похвастаться хорошей ликвидностью. Российские аналитики провели ряд исследований, составив рейтинг самых ликвидных моделей, разработанных в Поднебесной и активно продающихся на российском рынке.

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Haval F7 - бесспорный лидер составленного рейтинга. Автомобиль является абсолютным победителем среди наиболее востребованных китайских машин, которые спустя три года эксплуатации сохраняют наибольшую остаточную стоимость.

Исследования показали, что ликвидность модели составляет 83%. Через пять лет активного владения машиной, ее ликвидность снизится до 69,5%. Стоимость кроссовера в базовой комплектации начинается от 1,6 млн. рублей.

Geely Atlas находится на втором месте составленного рейтинга. Этот популярный китайский кроссовер смог стать востребованным практически сразу после появления в России. Автомобиль с легкостью конкурирует с моделями других брендов, представленными в этом ценовом сегменте.

Ликвидность автомобиля через три года эксплуатации составляет 80%, а через 5 лет- 70,1% от первоначальной стоимости. Базовая версия авто обойдется потенциальным покупателям в 1,45 млн. рублей.

Haval H9 входит в тройку лидеров. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет от 2,75 млн. рублей — через 3 года он будет стоить 79,1% от первоначальной цены, через 5 лет — 62,2%. То есть, эксперты посчитали, что через пять лет эксплуатации в России эта машина потеряет менее 40% стоимости.

Ликвидность данной модели объясняется ее хорошим оснащением, которое позволяет сделать эксплуатацию комфортной и приятной. В перечень оснащения входят такие опции, как: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, стеклоподъемники, электропривод зеркал, иммобилайзер, продвинутая мультимедиа и так далее.

Chery Tiggo 4, стоимостью от 1,129 млн. рублей, занимает четвертое место рейтинга. Цена этого кроссовера через 3 года будет составлять 76,7% от первоначальной, через 5 лет — 58,1%. Автомобиль отличается доступностью обслуживания и наличием большого количества запасных частей на рынке. Машина полюбилась российским автомобилистам практически сразу после появления.

Changan CS 75 попал в пятерку самых ликвидных машин, разработанных китайскими партнерами. Машина может стать собственностью владельца от 1,705 млн. рублей. По мнению экспертов, его цена через 3 года владения составит 73,1% от первоначальной, а через 5 лет — 54%. Это достаточно хороший показатель, учитывая, что в техническом плане кроссовер несколько проигрывает конкурентам.