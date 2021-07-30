Подсчитана ликвидность китайских автомобилей через 3–5 лет эксплуатации

Автомобили китайского производства становятся все более востребованными на российском рынке.
Вот только далеко не все модели могут похвастаться хорошей ликвидностью. Российские аналитики провели ряд исследований, составив рейтинг самых ликвидных моделей, разработанных в Поднебесной и активно продающихся на российском рынке.
Haval F7 - бесспорный лидер составленного рейтинга. Автомобиль является абсолютным победителем среди наиболее востребованных китайских машин, которые спустя три года эксплуатации сохраняют наибольшую остаточную стоимость.
Исследования показали, что ликвидность модели составляет 83%. Через пять лет активного владения машиной, ее ликвидность снизится до 69,5%. Стоимость кроссовера в базовой комплектации начинается от 1,6 млн. рублей.
Geely Atlas находится на втором месте составленного рейтинга. Этот популярный китайский кроссовер смог стать востребованным практически сразу после появления в России. Автомобиль с легкостью конкурирует с моделями других брендов, представленными в этом ценовом сегменте.
Ликвидность автомобиля через три года эксплуатации составляет 80%, а через 5 лет- 70,1% от первоначальной стоимости. Базовая версия авто обойдется потенциальным покупателям в 1,45 млн. рублей.
Haval H9 входит в тройку лидеров. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет от 2,75 млн. рублей — через 3 года он будет стоить 79,1% от первоначальной цены, через 5 лет — 62,2%. То есть, эксперты посчитали, что через пять лет эксплуатации в России эта машина потеряет менее 40% стоимости.
Ликвидность данной модели объясняется ее хорошим оснащением, которое позволяет сделать эксплуатацию комфортной и приятной. В перечень оснащения входят такие опции, как: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, стеклоподъемники, электропривод зеркал, иммобилайзер, продвинутая мультимедиа и так далее.
Chery Tiggo 4, стоимостью от 1,129 млн. рублей, занимает четвертое место рейтинга. Цена этого кроссовера через 3 года будет составлять 76,7% от первоначальной, через 5 лет — 58,1%. Автомобиль отличается доступностью обслуживания и наличием большого количества запасных частей на рынке. Машина полюбилась российским автомобилистам практически сразу после появления.
Changan CS 75 попал в пятерку самых ликвидных машин, разработанных китайскими партнерами. Машина может стать собственностью владельца от 1,705 млн. рублей. По мнению экспертов, его цена через 3 года владения составит 73,1% от первоначальной, а через 5 лет — 54%. Это достаточно хороший показатель, учитывая, что в техническом плане кроссовер несколько проигрывает конкурентам.
Заключение. Китайские автомобили действительно очень выделяются на дорогах России, так как с каждым годом их становится все больше. Производители стараются сделать все для того, чтобы сохранить их ликвидность и привлекать все большее количество потенциальных покупателей.